Nhật Kim Anh bật khóc trên sân khấu, thừa nhận con gái không có cha

Nhật Kim Anh bật khóc vì một điều

Nhật Kim Anh bật khóc trong tiệc thôi nôi con gái khi khi nghe con trai hứa sẽ chăm sóc cho em gái Ảnh: M.H

Ngày 2.2, Nhật Kim Anh tổ chức tiệc sinh nhật lên 1 tuổi hoành tráng cho con gái Julia tại TP.HCM. Buổi tiệc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết như NSND Trịnh Kim Chi, ca sĩ Ngọc Sơn, Nguyên Vũ, vợ chồng diễn viên Đoàn Minh Tài, Hà Trí Quang, Phương Trinh Jolie, Khánh Đơn, vợ chồng người mẫu Bình Minh…

Trước Julia, Nhật Kim Anh có với chồng cũ cậu con trai Bửu Long, nay đã 12 tuổi, tên nhà là KuTin. Hiện cậu bé sinh sống chủ yếu cùng cha và ông bà nội tại Cần Thơ, trong khi Nhật Kim Anh vẫn đều đặn sắp xếp thời gian về thăm con hoặc đón con lên TP.HCM mỗi dịp cuối tuần để bù đắp tình cảm gia đình. Con gái thứ hai của nữ diễn viên ra đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Nhật Kim Anh từng chia sẻ, chính phương pháp này đã mang đến cho cô con gái nhỏ vẻ ngoài xinh xắn với những đường nét lai Tây đáng yêu. Hai thiên thần nhỏ chính là nguồn động lực lớn giúp nữ diễn viên luôn giữ tinh thần tích cực và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống lẫn công việc.



