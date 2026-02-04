Mỹ Tâm tranh cãi lớn với Mai Tài Phến khi làm phim 'Tài'

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bắt tay sản xuất phim điện ảnh 'Tài'

Sau 7 năm kể từ phim điện ảnh Chị trợ lý của anh, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến hợp tác một lần nữa trong tác phẩm Tài. Ở lần trở lại này, Mỹ Tâm đảm nhận vai trò nhà sản xuất và có một vai trong phim. Mai Tài Phến lần đầu được "cầm trịch" dự án điện ảnh cũng như thủ vai nam chính.

Mỹ Tâm, Mai Tài Phến cùng dàn diễn viên của phim Tài ký tặng fan sau khi kết thúc buổi họp báo Ảnh: ĐPCC

Ở buổi showcase, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã có những chia sẻ về quá trình sản xuất phim từ việc lên ý tưởng, chọn bối cảnh, chọn diễn viên cũng như áp lực mà cả hai phải đối mặt. Đáng chú ý, Mai Tài Phến cho biết Mỹ Tâm là người giúp mình giữ bình tĩnh trong một số tình huống cũng như gợi ý cho anh nhiều giải pháp trên trường quay.

Nam diễn viên 35 tuổi gửi lời cảm ơn đến Mỹ Tâm khiến "Họa mi tóc nâu" bối rối. Ngoài Mai Tài Phến và Mỹ Tâm, bộ phim còn có sự góp mặt của NSƯT Hạnh Thúy, Hồng Ánh, diễn viên Sỹ Toàn, Trần Kim Hải, Vinh Râu...