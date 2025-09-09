Tùng Yuki: Tôi tức khi bị xuyên tạc mối quan hệ với Mỹ Tâm

Bức xúc vì những tin đồn

Gắn bó với Mỹ Tâm trong khoảng thời gian dài lên đến 20 năm, Tùng Yuki cho biết mối quan hệ giữa ông và Họa Mi Tóc Nâu thường xuyên bị đem ra bàn tán với những thông tin tiêu cực. Ông chia sẻ mình rất tức giận khi có người nói ông là "chồng của Mỹ Tâm", thậm chí gần đây còn có tin đồn cả hai có con riêng. Những bình luận này khiến ông phiền lòng vì cho rằng mối quan hệ của hai người đang bị nhìn nhận một cách "không trong sáng". Ông khẳng định, mối quan hệ công việc kéo dài được 20 năm như của ông và Mỹ Tâm là rất hiếm, ngay cả trợ lý của nữ ca sĩ cũng thay đổi liên tục, chỉ riêng ông vẫn ở đó.

Tùng Yuki không giấu được sự bức xúc khi nhiều người gán ghép, cho rằng ông là chồng của Mỹ Tâm, thậm chí gần đây còn có tin đồn cả hai có con riêng. "Tôi tức chứ khi nghe những điều bịa đặt này", ông thẳng thắn Ảnh: NVCC

"Những ngày vừa qua, có nhiều bình luận ác ý về mối quan hệ của tôi và Mỹ Tâm. Bạn bè gửi cho tôi rất nhiều, tôi cảm thấy tức và buồn vì điều đó. Tuy nhiên, tôi chọn cách không quan tâm nữa để tập trung vào công việc thôi", ông nói.

Trong nhiều năm qua, ông bảo vệ chăm sóc và lo lắng cho Mỹ Tâm như một người bố với con gái mình. Ban đầu, giọng ca Cây đàn sinh viên vẫn gọi ông là "chú Tùng", nhưng sau khi cả hai cùng góp mặt trong một dự án thì nữ ca sĩ 8X chuyển sang gọi ông là bố. Tuy xem Mỹ Tâm như con gái trong gia đình nhưng theo Tùng Yuki, cả hai luôn giữ một "khoảng cách đặc biệt rõ ràng", thái độ nghiêm túc trong công việc.

Về phía Mỹ Tâm, cô hoàn toàn biết về những dư luận này nhưng không quan tâm. Gia đình của Tùng Yuki cũng hiểu tính chất công việc vệ sĩ của ông và không bị ảnh hưởng nhiều, dù có lúc cũng phải bất ngờ vì những tin đồn vô căn cứ về Tùng Yuki.

Tôi luôn dừng chân trước cửa phòng ngủ của Mỹ Tâm

Tùng Yuki chia sẻ một nguyên tắc cốt lõi trong công việc của mình đó là sau mỗi show diễn, dù mệt mỏi hay bận rộn đến đâu, ông chỉ đưa Mỹ Tâm về đến cầu thang của khách sạn hoặc cửa phòng khách sạn an toàn rồi lập tức rời đi.

Tùng Yuki luôn ưu tiên lịch để đồng hành với Mỹ Tâm Ảnh: NVCC

Ông tuyệt đối không bao giờ bước chân vào không gian cá nhân của cô. "Sau show diễn, tôi đưa Mỹ Tâm về khách sạn thì không bao giờ bước vào phòng của cô ấy. Tôi đứng ngoài cửa, hoặc đưa lên cầu thang nhìn thấy Tâm an toàn rồi là tôi đi về. Kinh nghiệm của người làm vệ sĩ là vậy, mình phải biết rằng chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi cũng có thể bị thêu dệt thành câu chuyện không hay. Mình phải biết có những chi tiết dễ bị theo dõi hoặc chụp hình. Vì vậy, tôi cẩn trọng từ những điều đó".

Trong những chuyến công tác với Mỹ Tâm, Tùng Yuki đến trước để kiểm tra an ninh, thậm chí kiểm tra cả khả năng có camera giấu kín. Sau khi đảm bảo mọi thứ an toàn, ông lập tức rời đi và việc đưa nữ ca sĩ vào phòng sẽ do trợ lý nữ của cô đảm nhận.

Bên cạnh đó, Tùng Yuki cũng chủ động né tránh những buổi tiệc cá nhân như sinh nhật hay các buổi ăn uống riêng tư của celeb. Tùng Yuki giải thích rằng việc giữ khoảng cách là cần thiết, bởi nếu quá thân thiết có thể dẫn đến "lờn mặt", làm mất đi kỷ luật trong công việc.

Tùng Yuki cho biết: "Trong các buổi tiệc tùng do Tâm tổ chức, tôi ngại xuất hiện lắm. Tôi phải giữ tôn nghiêm cho nghề nghiệp của mình. Tôi không muốn bị ghi hình những lúc ăn uống hay đôi khi vui quá mình lại phát biểu thiếu chuẩn mực. Vì vậy, tôi rất hạn chế dù Tâm lâu lâu cũng thắc mắc và hờn trách mình. Tuy nhiên, tôi muốn mình nghiêm túc và Tâm cũng vậy để công việc tốt hơn. Tôi không muốn mọi người nghĩ sai về mình và cả Mỹ Tâm".

Tùng Yuki khẳng định ông luôn giữ khoảng cách nhất định với Mỹ Tâm Ảnh: NVCC

Khi được hỏi về việc có phải ông nhận thù lao bảo vệ cao hơn đóng phim nên không còn mặn mà với diễn xuất, Tùng Yuki phủ nhận điều này. Ông khẳng định mình làm việc không phải vì tiền, mà bằng "cái tâm". Ông cho biết có những kịch bản phim gần đây không thực sự hay và phải đi xa nên ông xin phép được từ chối lời mời. Với công việc vệ sĩ, Mỹ Tâm trả bao nhiêu ông nhận bấy nhiêu, thậm chí ông sẵn sàng hỗ trợ không lấy tiền đối với những hoạt động mang ý nghĩa, phục vụ cho cộng đồng.

Bị dân mạng thắc mắc Mỹ Tâm "thuê ông già làm gì"

Đối mặt với những bình luận chê bai về tuổi tác trong dịp bảo vệ Mỹ Tâm ở sự kiện A80 vừa qua như "thuê ông già làm gì", ông tự tin khẳng định sức khỏe và sự kiên trì của mình. Tùng Yuki chia sẻ, ông đã đứng làm việc từ 6 giờ chiều đến gần 1 giờ sáng mà không cần nghỉ ngơi, điều mà theo ông "những người trẻ có thể chưa làm được". Lợi thế của một diễn viên cũng giúp ông rất nhiều trong công việc, khi người hâm mộ và cả lực lượng chức năng đều nhận ra và hợp tác. Trong những trường hợp bất khả kháng, Tùng Yuki luôn chọn cách xử lý mềm mỏng, bởi với ông "ra đòn" là giải pháp cuối cùng khi không còn cách khác, như "một cú đấm mà bọc nhung", để tránh xung đột và bảo vệ hình ảnh cho nghệ sĩ.

Nhiều người thắc mắc tại sao ở tuổi 63, ông vẫn đủ sức khỏe để làm công việc đòi hỏi sự kiên trì và thể lực này. Tùng Yuki cho biết đó là nhờ quá trình tập luyện và tự tin rằng người trẻ chưa chắc đã kiên trì bằng mình. Tùng Yuki khẳng định ông vẫn có thể chạy bộ vài cây số giữa trời nắng mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ở tuổi 63, Tùng Yuki vẫn giữ được thể lực tốt để bảo vệ nghệ sĩ Ảnh: NVCC

"Ở đại lễ A80 vừa qua, khi đi vào khúc diễu hành chính thức trước Lăng Bác, Mỹ Tâm nói rằng không cần tôi vào chung mà sẽ tự đi vì khu vực đó rất an toàn nên tôi tách đoàn. Sau khi Mỹ Tâm diễn xong thì di chuyển đến đường Hùng Vương. Lúc đó, tôi và Tâm lạc nhau nên tôi phải chạy một vòng Lăng Bác. Do không có điện thoại nên tôi phải hỏi thăm mấy anh cảnh vệ và tiếp tục chạy thêm mấy cây số để tìm Mỹ Tâm. Cuối cùng, Trúc Nhân có mang điện thoại nên gọi cho trợ lý của Tâm đưa định vị và sau cùng tôi cũng tìm được Mỹ Tâm ở ngã tư Hùng Vương. Nói thật, ở bất kỳ sự kiện nào mà Mỹ Tâm không thấy tôi là hoang mang lắm", ông nói.

Đối với người hâm mộ, ông luôn chọn cách xử lý mềm mỏng. Ông hiểu Mỹ Tâm rất thương và sợ fan chen lấn, xô đẩy dẫn đến tổn thương. Vì vậy, ông thường tạo điều kiện để fan có thể tiếp xúc với thần tượng một cách an toàn nhất. Ông kể lại kỷ niệm trong một chương trình ở Ninh Bình, khi đã lên xe, Mỹ Tâm nhìn thấy một em bé cầm hoa đứng ngoài hàng rào nên nhờ ông xuống nhận giúp. Chính ông đã bế em bé đó ra khỏi đám đông và chụp hình giúp.

Nguyên tắc của Tùng Yuki khi xử lý tình huống là phải thật bình tĩnh để giảm xung đột. Ông cho rằng mọi xung đột đều xuất phát từ cách nói chuyện của người trong cuộc. Chỉ cần một lời nhắc nhở nhẹ nhàng "anh ơi, chị ơi, ở đây có quy định rồi", mọi người sẽ lắng nghe. Theo ông, tiêu chuẩn hàng đầu của một vệ sĩ đẳng cấp là văn hóa, vì văn hóa sẽ tạo ra suy nghĩ, nhận thức và kỹ năng giao tiếp, tránh những hành xử hồ đồ.