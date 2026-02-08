Trường Giang khuyên Đình Bắc 'bớt đi sự kiện'

Tại một lễ trao giải ở TP.HCM, khoảnh khắc hội ngộ giữa Trường Giang và Đình Bắc được nhiều người quan tâm. Trong lần xuất hiện này, Đình Bắc diện vest khoe vẻ lịch lãm, trong khi nam diễn viên Nhà ba tôi một phòng chọn trang phục trẻ trung.

Khoảnh khắc gây chú ý của Trường Giang - Đình Bắc

Khoảnh khắc của cầu thủ Đình Bắc tại lễ trao giải hôm 7.2 Ảnh: BTC

Khi gặp gỡ nam cầu thủ, Trường Giang thoải mái trò chuyện, thậm chí khuyên Đình Bắc nên tập trung vào chuyên môn thể thao, hạn chế việc tham gia các sự kiện giải trí. Trước lời chia sẻ của Trường Giang, nam cầu thủ thành thật thừa nhận rằng việc anh góp mặt tại các sự kiện này là do đội tuyển cử đại diện. Thậm chí, Đình Bắc còn giải thích thêm: "Đây là hình ảnh của đội". Sau đó, cả hai thoải mái chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Đoạn clip trên sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, trở thành đề tài bàn luận của cộng đồng mạng. Đa phần người dùng cho rằng đây là lời khuyên chân thành của Trường Giang dành cho cầu thủ 22 tuổi để anh tập trung vào sự nghiệp bóng đá.

Một khán giả bình luận: “Tôi thấy Trường Giang khuyên đúng mà, chắc chỉ đang muốn tốt cho Đình Bắc thôi”. Người xem khác bày tỏ: “Trường Giang nói một phần cũng có lý, tốt nhất là cứ theo con đường sở trường của mình”.

Trước đó, Trường Giang thường dành cho đàn em trong nghề những lời góp ý Ảnh: BTC

Tại lễ trao giải diễn ra tối 7.2, ngoài đoạn clip trò chuyện cùng Trường Giang, khoảnh khắc Đình Bắc góp mặt trong danh sách top 10 hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng cũng được nhiều người quan tâm. Trên sân khấu, anh gây chú ý khi tái hiện khoảnh khắc ăn mừng tại vòng chung kết U.23 châu Á, kèm theo phát biểu: “Tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn nhỏ nếu có đam mê theo đuổi con đường bóng đá thì hãy luôn tin tưởng vào bản thân, khát khao và luôn nỗ lực trong những buổi tập luyện hay những buổi thi đấu, thì mới có thể mang lại thành công ở những đấu trường lớn”.

Về phần Trường Giang, thời gian qua, anh gây chú ý khi hé lộ về dự án điện ảnh Nhà ba tôi một phòng, đánh dấu sự trở lại điện ảnh sau quãng thời gian vắng bóng. Khi bàn về trách nhiệm của một nghệ sĩ đã có ảnh hưởng nhất định đối với thế hệ trẻ bước vào nghề, nam nghệ sĩ cho biết: “Ngày trước, tôi được các anh chị chỉ dạy, hỗ trợ để có được ngày hôm nay. Vì vậy, nhiệm vụ của tôi bây giờ cũng giống như các anh chị ngày xưa, là hỗ trợ các em, giúp các em có cái nhìn đúng hơn và có thêm những bước phát triển trong nghề”.