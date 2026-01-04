Người phụ nữ 'mặc ngắn cũn cỡn' tạo dáng yoga trước chùa Linh Ứng gây bức xúc

Hình ảnh người phụ nữ "mặc ngắn cũn cỡn" tạo dáng phản cảm trước cổng chùa Linh Ứng khiến dân mạng bức xúc

Ảnh: Chụp màn hình

Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ thực hiện các động tác yoga ngay tại khu vực cổng chùa Linh Ứng (Đà Nẵng), gây nhiều tranh cãi và bức xúc trong dư luận. Cụ thể, trong clip được chia sẻ, người phụ nữ ăn mặc ngắn cũn cỡn, bó sát, phô diễn hình thể rồi vô tư thực hiện các động tác uốn éo, tạo những tư thế vô cùng "khó coi" ngay trước cổng chùa. Đi cùng là hai người khác chăm chú quay phim, chụp ảnh, bất chấp sự chú ý và ánh nhìn của nhiều du khách đang có mặt tại khu vực này.

Đoạn clip được một trang mạng đăng tải, nhận được hơn 1.000 bình luận, đa phần các ý kiến bày tỏ thái độ bức xúc trước việc làm của người phụ nữ này. Các ý kiến cho rằng việc rèn luyện thể thao, trong đó có yoga, là hoạt động tích cực, song cần được thực hiện ở không gian phù hợp. Chùa Linh Ứng vốn là nơi tâm linh, mang ý nghĩa văn hóa - tín ngưỡng đặc biệt, việc mặc trang phục bó sát, hở hang và tạo dáng yoga tại đây bị đánh giá là thiếu chuẩn mực, phản cảm, làm ảnh hưởng đến sự trang nghiêm của không gian chùa chiền.

Trang phục của người phụ nữ bị đánh giá là phản cảm, không phù hợp với không gian tôn nghiêm của chùa Ảnh: Chụp màn hình

Dân mạng bức xúc

Nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc gay gắt, chỉ trích người phụ nữ trong clip bất chấp "tập yoga sai chỗ" để "sáng tạo nội dung" là điều khó có thể chấp nhận. Việc cố tình khoe dáng, tạo dáng phản cảm ở nơi linh thiêng không chỉ cho thấy sự thiếu hiểu biết về văn hóa ứng xử, mà còn thể hiện sự coi nhẹ chuẩn mực cộng đồng.

Một tài khoản viết: "Muốn tập luyện thì ra công viên hay phòng tập, đây là chốn tâm linh chứ không phải sân thể thao. Cần xác minh và xử lý nghiêm để giữ sự tôn nghiêm của chùa". Người khác cho rằng: "Ở chùa mà vẫn vô tư tạo dáng như vậy thì thật khó chấp nhận. Hành vi này thể hiện sự thiếu ý thức, thiếu văn hóa". Không ít ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc để chấn chỉnh, tránh tạo tiền lệ xấu. "Thiếu gì chỗ để quay, phải phạt nặng việc này cảnh cáo cho những người có ý định như thế", "Ứa gan mấy người này ghê, hết chỗ hay sao? Vô ý thức đến thế là cùng. Chỉ còn cách phạt thật nặng về tội tập không đúng nơi, đúng chỗ thì mấy người này mới chừa", "Phản cảm thật sự, phải chăng nên ra luật phạt hành chính thì mới hết thấy cảnh này", "Đề nghị bảo vệ cấm và đuổi thẳng cổ ngay những người này, làm ô uế chùa chiền...." là một số ý kiến của người dùng mạng xã hội.

Trước đó, hình ảnh cô gái tạo dáng tập yoga ở chợ Bến Thành cũng khiến dư luận dậy sóng Ảnh: Chụp màn hình

Thực tế, đây không phải là trường hợp cá biệt. Thời gian qua, hiện tượng tập yoga, tạo dáng chụp ảnh bất chấp không gian, hoàn cảnh liên tục xuất hiện, gây nhiều tranh cãi. Từ chốn tâm linh, di tích lịch sử, danh thắng nổi tiếng cho đến lòng đường, khu vực đông người qua lại, đâu đâu cũng có thể trở thành "phòng tập ngoài trời", miễn sao tạo được hình ảnh "lạ", "độc" để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trước đó, clip một nữ du khách Việt tập yoga tại Cung Cảnh Phúc (Hàn Quốc) từng bị chỉ trích dữ dội. Hay hình ảnh cô gái mặc trang phục bó sát tạo dáng yoga tại chợ Bến Thành (TP.HCM) cũng vấp phản ứng của dân mạng. Ngoài ra, cộng đồng mạng từng ngán ngẩm trước cảnh một số nhóm người chiếm dụng khu vực cột mốc Fansipan hay các điểm săn mây ở Đà Lạt để tập yoga, chụp ảnh, khiến nhiều du khách không thể tiếp cận. Thậm chí, những clip trải thảm tập yoga ngay trên lòng đường cũng bị "đào lại", làm dấy lên lo ngại về an toàn giao thông và ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Nhiều ý kiến cho rằng các hành vi trên không chỉ gây phản cảm, làm mất mỹ quan nơi công cộng, mà còn vô tình khiến hình ảnh yoga - bộ môn thể thao gắn với sức khỏe và sự cân bằng tinh thần, bị nhìn nhận theo chiều hướng tiêu cực. Bởi trong nhiều trường hợp, việc tập luyện đã bị biến tướng thành hành vi phô diễn hình thể, tạo dáng quay clip, chụp ảnh để "câu view, câu like", thay vì rèn luyện sức khỏe. Chính vì vậy, cộng đồng mạng mong các cơ quan chức năng sớm có chế tài cụ thể, đủ sức răn đe đối với những hành vi lệch chuẩn này, nhằm chấn chỉnh cách ứng xử tại không gian công cộng, giữ gìn mỹ quan đô thị và sự tôn nghiêm của các địa điểm văn hóa, tâm linh, đồng thời ngăn chặn xu hướng "sống ảo" bất chấp chuẩn mực đang ngày càng lan rộng.