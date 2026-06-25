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Toàn cảnh 17h: Người dân Thanh Đa trải lòng trước thay đổi lớn | Hiện trạng dự án 7.300 tỉ bờ kênh Đôi
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Người dân Thanh Đa trải lòng trước thay đổi lớn | Hiện trạng dự án 7.300 tỉ bờ kênh Đôi

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 25.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 25.6: Người dân Thanh Đa trải lòng trước thay đổi lớn | Hiện trạng dự án 7.300 tỉ bờ kênh Đôi

Từ vùng đất lỡ hẹn hơn 30 năm, Thanh Đa đang đứng trước cuộc chuyển mình lớn nhất

Từng được xem là một trong những quỹ đất giàu tiềm năng nhất TP.HCM, bán đảo Bình Quới - Thanh Đa lại trở thành biểu tượng của một dự án kéo dài hơn ba thập kỷ. Khi thành phố từng ngày thay đổi, nơi đây vẫn gần như đứng yên giữa những bản quy hoạch chưa thể thành hiện thực. Nhưng sau hơn 30 năm chờ đợi, Thanh Đa đang đứng trước thời khắc chuyển mình lớn nhất từ trước đến nay.

Từ vùng đất lỡ hẹn hơn 30 năm, Thanh Đa đang đứng trước cuộc chuyển mình lớn nhất

Người dân ven kênh Đôi chờ đợi điều gì khi dự án 7.300 tỉ đồng dần thành hình?

Sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh nhà cửa san sát, hạ tầng xuống cấp và môi trường còn nhiều bất cập, khu vực bờ bắc kênh Đôi đang dần khoác lên mình diện mạo mới.

Người dân ven kênh Đôi chờ đợi điều gì khi dự án 7.300 tỉ đồng dần thành hình?

Bài học "tự vệ số" trước công nghệ deepfake tại triển lãm Đại hội Đoàn toàn quốc

Tại không gian triển lãm của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, gian hàng chống lừa đảo bằng công nghệ deepfake thu hút nhiều chú ý. Trực tiếp đối mặt với những cạm bẫy tinh vi, các đại biểu trẻ đã trang bị bài học 'tự vệ số' thiết thực để bảo vệ an toàn trên môi trường mạng.

Bài học "tự vệ số" trước công nghệ deepfake tại triển lãm Đại hội Đoàn toàn quốc

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

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Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

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