Toàn cảnh 17h: Tình tiết mới vụ Phan Công Khanh lừa siêu xe chục tỉ | Muôn kiểu bao biện khi bị thổi cồn

Toàn cảnh 17h ngày 24.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 24.6: Tình tiết mới vụ Phan Công Khanh lừa siêu xe chục tỉ | Muôn kiểu bao biện khi bị thổi cồn

Kẹt xe triền miên ở Công trường Dân Chủ, người dân mong sớm có cầu vượt thép

Sau nhiều năm đối mặt với tình trạng ùn tắc, người dân đang đặt nhiều kỳ vọng vào công trình cầu vượt mới với mong muốn việc đi lại sẽ thuận tiện hơn, áp lực giao thông từng bước được tháo gỡ.Vào giờ tan tầm mỗi ngày, khu vực ngã sáu Công trường Dân Chủ lại bắt đầu bước vào thời điểm đông đúc nhất.

Kẹt xe triền miên ở Công trường Dân Chủ, người dân mong sớm có cầu vượt thép

Không khí tại phiên khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Sáng 24.6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã chính thức khai mạc phiên làm việc đầu tiên. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam.

Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Ngày hội lớn của tuổi trẻ

Thượng viện Mỹ tước quyền chiến tranh của ông Trump với Iran

Ngày 23.6, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 50 phiếu thuận - 48 phiếu chống, thông qua nghị quyết về quyền lực chiến tranh, vốn đã được Hạ viện thông qua trong tháng này, theo Reuters. Có 2 nghị sĩ Cộng hòa không bỏ phiếu. Nghị quyết này không cần chữ ký của tổng thống.

Thượng viện Mỹ tước quyền chiến tranh của ông Trump với Iran

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.