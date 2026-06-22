Toàn cảnh 17h: Lý do vụ chặn đường, đập nát xe tải | Sắp thu phí nhiều dự án cao tốc Bắc - Nam

Toàn cảnh 17h ngày 22.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 22.6: Lý do vụ chặn đường, đập nát xe tải | Sắp thu phí nhiều dự án cao tốc Bắc - Nam

Khoảnh khắc giáp mặt đàn voi rừng giữa đêm

Một người dân vừa chia sẻ khoảnh khắc giáp mặt đầy kịch tính với một đàn voi rừng quý hiếm xuất hiện vào ban đêm ngay giữa trục đường xuyên rừng.

Khoảnh khắc giáp mặt đàn voi rừng giữa đêm

Thu phí nhiều dự án cao tốc Bắc - Nam từ ngày 15.7

Ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết, trước đó cục đã tổ chức thu phí 5 tuyến cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 từ ngày 2.3, gồm tuyến Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Thu phí nhiều dự án cao tốc Bắc - Nam từ ngày 15.7

10 thu nhập chịu thuế, 21 thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1.7

Theo luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 (có hiệu lực từ 1.7), có 10 khoản thu nhập chịu thuế và 21 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.

10 thu nhập chịu thuế, 21 thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1.7

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.