Toàn cảnh 17h: Bị hại vụ 'kỳ nghỉ du lịch' lấy lại tiền thế nào | Xôn xao clip nằm giữa đường chặn ô tô

Toàn cảnh 17h ngày 20.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 20.6: Bị hại vụ "kỳ nghỉ du lịch" lấy lại tiền thế nào | Xôn xao clip nằm giữa đường chặn ô tô

Mộ liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: sẵn sàng đào thăm dò cuối tháng 6

Từ sự trùng khớp giữa kết quả quét radar xuyên đất và lời kể nhân chứng, vị trí hố chôn tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng đã được khoanh vùng chính xác. Ngày 19.6, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và TP.HCM đã chốt phương án để đào thăm do. Với lực lượng tinh nhuệ được huy động và phương châm "thận trọng, tỉ mỉ", công việc sẽ chính thức bắt đầu từ cuối tháng 6.

Mộ liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: sẵn sàng đào thăm dò cuối tháng 6

Tài xế nói gì về lời đồn hư xe, chết máy khi sử dụng xăng E10

Thời điểm mới áp dụng trên toàn quốc, xăng E10 từng nhận về không ít hoài nghi. Nhiều người lo ngại xe sẽ bị giật máy, chết máy giữa đường phải dắt bộ. Một số khác truyền tai nhau chuyện xe hụt ga, khó khởi động hoặc không phù hợp với động cơ đang sử dụng. Hàng loạt đồn đoán trên mạng xã hội khiến không ít người dùng hoang mang.

Sau nửa tháng bán xăng E10: Tài xế nói gì về lời đồn hư xe, chết máy?

Israel, Hezbollah đạt thỏa thuận ngừng bắn sau khi giao tranh leo thang

Israel và Hezbollah đã đồng ý ngừng bắn ở Lebanon sau khi giao tranh leo thang tại đó đã làm suy yếu khả năng một thỏa ước tạm thời giữa Mỹ và Iran có thể trở thành một thỏa thuận hòa bình lâu dài ở Trung Đông.

Israel và Hezbollah đạt thỏa thuận ngừng bắn sau khi giao tranh leo thang

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