Phó tổng thống Mỹ cảnh báo Israel cần 'tỉnh ngộ', không chỉ trích ông Trump

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm 18.6 đã chỉ trích gay gắt những người Israel phản đối thỏa thuận hạt nhân Iran và nhấn mạnh rằng Tổng thống Donald Trump là đồng minh duy nhất của Israel.

Cuộc chiến do Mỹ và Israel khơi mào từ cuối tháng 2 đã gây xáo trộn thị trường và nguồn cung dầu toàn cầu khi Iran đáp trả bằng cách đóng cửa tuyến đường cung cấp quan trọng qua eo biển Hormuz.

Thỏa thuận mà Washington và Tehran đạt được trong tuần này nhằm chấm dứt chiến tranh giữa hai nước đã hứng chịu nhiều chỉ trích ở Mỹ và Israel. Những người phản đối cho rằng thỏa thuận không kiềm chế được chương trình tên lửa của Iran và không đưa ra lộ trình rõ ràng để tháo dỡ các cơ sở hạt nhân của nước này, trong khi lại hạn chế Israel trong cuộc chiến với lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Khi được hỏi về thông tin cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tức giận về thỏa thuận này, ông Vance cho biết mình chưa nghe thấy những bình luận như vậy từ ông Netanyahu, nhưng ông phê phán các thành viên trong nội các Israel đã chỉ trích thỏa thuận và công kích cá nhân ông Trump.

"Thông điệp của tôi gửi đến họ sẽ có hai phần. Thứ nhất: Donald J. Trump là nguyên thủ quốc gia duy nhất trên toàn thế giới có thiện cảm với quốc gia Israel vào thời điểm này. Nếu tôi ở trong nội các của chính phủ Israel, có lẽ tôi sẽ không công kích đồng minh mạnh mẽ duy nhất còn lại của mình trên toàn thế giới", ông Vance nhấn mạnh.

Phó tổng thống Vance cũng nhắc đến viện trợ quốc phòng khổng lồ mà Israel nhận được từ Mỹ.

“Điều tôi muốn nói là trong 3 tháng qua, 2/3 số vũ khí phòng thủ bảo vệ đất nước Israel được chế tạo bởi bàn tay người Mỹ và được trả bằng tiền thuế của người dân Mỹ", ông Vance nói thêm.

Mỹ cung cấp cho Israel khoảng 4 tỉ USD viện trợ quân sự mỗi năm, nhưng hai nước đang đàm phán một thỏa thuận viện trợ mới.

Ông nói: “Vấn đề của Israel không phải là Donald J. Trump, và bất cứ ai ở Israel nghĩ rằng vấn đề lớn nhất của họ là tổng thống Mỹ, những người đó cần phải tỉnh ngộ và nhận ra thực tế tình hình mà Israel đang phải đối mặt”.

Binh sĩ Israel ở phía bắc Lebanon hôm 18.6 ẢNH: REUTERS

Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 ở Pháp hôm 17.6, ông Trump đã cố gắng giảm nhẹ những lo ngại của Israel. Ông Trump nói rằng ông Netanyahu nên có "cách tiếp cận mềm mỏng hơn" trong cuộc chiến chống lại phiến quân Hezbollah ở Lebanon.

Còn ông Netanyahu, trong bình luận đầu tiên sau khi thỏa thuận được ký kết, cho biết Israel đánh giá cao mối quan hệ với Mỹ nhưng sẽ tiếp tục chiếm đóng miền nam Lebanon để duy trì an ninh cho người dân sống gần biên giới phía bắc của Israel.

Hôm 19.6, Israel đã công bố một bản đồ cho thấy vùng kiểm soát quân sự mở rộng ở miền nam Lebanon. Israel cũng cho biết sẽ không loại trừ khả năng thực hiện các cuộc tấn công vượt ra ngoài vùng đó, thách thức các điều khoản của thỏa thuận Mỹ-Iran.