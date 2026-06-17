Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Bắt khẩn cấp nhóm bảo vệ đánh người ở chung cư | Lý do cá chết trắng hồ ở Hà Nội
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Bắt khẩn cấp nhóm bảo vệ đánh người ở chung cư | Lý do cá chết trắng hồ ở Hà Nội

Thanh Niên
Thanh Niên

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 17.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 17.6: Bắt khẩn cấp nhóm bảo vệ đánh người ở chung cư | Lý do cá chết trắng hồ ở Hà Nội

Đề xuất người hưởng lương hưu, shipper được tham gia bảo hiểm tai nạn lao động

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong những nội dung được Bộ Nội vụ đề xuất tại dự thảo dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi) đang được lấy ý kiến.

Đề xuất người hưởng lương hưu, shipper được tham gia bảo hiểm tai nạn lao động

Dự báo El Nino 2026 mạnh kỷ lục, sắp có nhiều đợt nắng nóng

Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 6 do Bộ Nông nghiệp - Môi trường tổ chức ngày 17.6, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cập nhật thông tin diễn biến El Nino 2026, tác động đến thời tiết nước ta từ nay đến cuối năm.

Dự báo El Nino 2026 mạnh kỷ lục, sắp có nhiều đợt nắng nóng

TP.HCM chốt giá khám sức khỏe toàn dân, không quá 350.000 đồng/người

Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn giá khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn thành phố năm 2026 theo Kế hoạch số 228 của UBND TP.HCM về tổ chức khám sức khỏe toàn dân.

TP.HCM chốt giá khám sức khỏe toàn dân, không quá 350.000 đồng/người

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Dùng chó nghiệp vụ truy bắt nghi phạm giết người | Truy tìm kẻ hành hung người ở hầm xe

Toàn cảnh 17h: Dùng chó nghiệp vụ truy bắt nghi phạm giết người | Truy tìm kẻ hành hung người ở hầm xe

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Say rượu, kéo lê CSGT trên đường | Bắt nhóm trộm súng sạc xe điện

Toàn cảnh 17h: Lật xe trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên | Lời thú nhận muộn màng của Long 'chín ngón'

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H El Nino Báo Thanh Niên lương hưu BHXH dự báo thời tiết thắc mắc tiền gửi xe cá chết hàng loạt
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận