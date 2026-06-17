Toàn cảnh 17h: Bắt khẩn cấp nhóm bảo vệ đánh người ở chung cư | Lý do cá chết trắng hồ ở Hà Nội

Toàn cảnh 17h ngày 17.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 17.6: Bắt khẩn cấp nhóm bảo vệ đánh người ở chung cư | Lý do cá chết trắng hồ ở Hà Nội

Đề xuất người hưởng lương hưu, shipper được tham gia bảo hiểm tai nạn lao động

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong những nội dung được Bộ Nội vụ đề xuất tại dự thảo dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi) đang được lấy ý kiến.

Đề xuất người hưởng lương hưu, shipper được tham gia bảo hiểm tai nạn lao động

Dự báo El Nino 2026 mạnh kỷ lục, sắp có nhiều đợt nắng nóng

Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 6 do Bộ Nông nghiệp - Môi trường tổ chức ngày 17.6, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cập nhật thông tin diễn biến El Nino 2026, tác động đến thời tiết nước ta từ nay đến cuối năm.

Dự báo El Nino 2026 mạnh kỷ lục, sắp có nhiều đợt nắng nóng

TP.HCM chốt giá khám sức khỏe toàn dân, không quá 350.000 đồng/người

Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn giá khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn thành phố năm 2026 theo Kế hoạch số 228 của UBND TP.HCM về tổ chức khám sức khỏe toàn dân.

TP.HCM chốt giá khám sức khỏe toàn dân, không quá 350.000 đồng/người

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.