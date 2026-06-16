Toàn cảnh 17h: Dùng chó nghiệp vụ truy bắt nghi phạm giết người | Truy tìm kẻ hành hung người ở hầm xe

Toàn cảnh 17h ngày 16.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 16.6: Dùng chó nghiệp vụ truy bắt nghi phạm giết người | Truy tìm kẻ hành hung người ở hầm xe

Truy tìm nghi phạm hành hung 2 người thắc mắc tiền gửi xe ở chung cư

Liên quan vụ việc 2 người bị hành hung khi thắc mắc tiền gửi ô tô 160.000 đồng ở chung cư New Horizon (P.Vĩnh Tuy, Hà Nội), Công an P.Vĩnh Tuy đã mời một nhóm người liên quan lên làm việc.

Truy tìm nghi phạm hành hung 2 người thắc mắc tiền gửi xe ở chung cư

Mưa rút, người dân hoảng hồn với bẫy bằng…sầu riêng

Cơn mưa lớn kéo dài vào khoảng 18 giờ ngày 15.6 khiến đường số 5, phường Linh Xuân, TP.HCM ngập sâu đúng thời điểm tan tầm. Nhiều phương tiện chết máy, người dân phải leo lề, dắt bộ giữa dòng nước. Sau khi mưa rút, rác thải ùn ứ trước miệng cống khiến người dân tiếp tục tất bật thu dọn, phản ánh thực trạng ngập nước đô thị vẫn chưa có lời giải dứt điểm.

Mưa rút, người dân hoảng hồn với bẫy bằng…sầu riêng

Phòng ngừa đột quỵ bằng cách tầm soát có phức tạp không?

Mỗi năm Việt Nam có hơn 200.000 người bị đột quỵ, và đáng tiếc là nhiều trường hợp không kịp tiếp cận điều trị trong "thời gian vàng". Chính vì vậy, việc tầm soát và phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ không chỉ cần thiết, mà còn là cách để mỗi chúng ta chủ động bảo vệ sức khỏe của mình ngay từ hôm nay.

Phòng ngừa đột quỵ bằng cách tầm soát có phức tạp không?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.