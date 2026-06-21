Toàn cảnh 17h: Lời khai vụ sát hại nữ sinh quăng xuống giếng | Container lao xuống vực ở đèo Bảo Lộc

Toàn cảnh 17h ngày 21.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 21.6: Lời khai vụ sát hại nữ sinh quăng xuống giếng | Container lao xuống vực ở đèo Bảo Lộc

Đèo Bảo Lộc thông xe sau hơn 2 giờ cứu hộ xe container lao xuống vực

Sáng 21.6, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng huy động xe cẩu 200 tấn đến đèo Bảo Lộc, quốc lộ 20, để đưa chiếc xe container loại 40 feet gặp nạn trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tối 20.6 lên khỏi vực sâu khoảng 30 m.

Đèo Bảo Lộc thông xe sau hơn 2 giờ cứu hộ xe container lao xuống vực

Từ dữ liệu camera, công an truy vết nghi phạm sát hại nữ sinh 12 tuổi

Ngày 21.6, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một nữ sinh 12 tuổi tử vong xảy ra trên địa bàn xã Pơng Drang.

Từ dữ liệu camera, công an truy vết nghi phạm sát hại nữ sinh 12 tuổi

Nắng nóng lại vượt 40 độ C, tiếp tục gia tăng trong những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hôm qua (20.6), nhiều nơi xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt. Đáng chú ý, khu vực bắc Trung bộ nhiệt độ rất cao như tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,4 độ C còn Hương Khê (Hà Tĩnh) 40 độ C. Nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ, kéo dài từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk.

Nắng nóng lại vượt 40 độ C, tiếp tục gia tăng trong những ngày tới

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