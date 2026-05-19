Từ ngày mai, phân luồng giao thông qua đèo Bảo Lộc để sửa chữa sạt lở

Ngày 19.5, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên quốc lộ 20 qua khu vực đèo Bảo Lộc để phục vụ thi công sửa chữa các điểm sạt lở.

Từ ngày 20.5 - 25.6 xe cộ qua đèo Bảo Lộc cấm lưu thông từng đợt, mỗi đợt tối đa 15 phút ẢNH: LÂM VIÊN

Theo đó, việc thi công xử lý sạt lở được triển khai tại các vị trí Km103+100, Km104+063 - Km104+163 và Km105+710 - Km105+790 trên quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc.

Cấm lưu thông từng đợt qua đèo Bảo Lộc, mỗi đợt tối đa 15 phút

Từ ngày 20.5 đến 25.6, các phương tiện sẽ bị cấm lưu thông qua đoạn Km104+063 - Km104+163 và Km105+710 - Km105+790 theo từng đợt, mỗi đợt không quá 15 phút. Cụ thể, các khung giờ cấm đường gồm: 6 giờ - 6 giờ 15, 6 giờ 30 - 6 giờ 45, 7 giờ - 7 giờ 15, 9 giờ - 9 giờ 15, 9 giờ 30 - 9 giờ 45, 12 giờ - 12 giờ 15, 12 giờ 30 - 12 giờ 45.

Phân luồng giao thông qua đèo Bảo Lộc ẢNH: LÂM VIÊN

Ngoài các khung giờ cấm hoàn toàn nêu trên, đơn vị thi công sẽ chiếm dụng một làn đường từ 21 giờ đến 14 giờ ngày hôm sau. Trong thời gian này, phương tiện được lưu thông luân phiên trên một làn còn lại bên phải tuyến.

Từ 14 giờ đến 21 giờ hằng ngày, các phương tiện được lưu thông bình thường trên cả hai làn đường.

Tăng cường lực lượng điều tiết giao thông

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cùng chính quyền phường 3 Bảo Lộc và Đạ Huoai 2 bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát và phân luồng nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trong suốt thời gian thi công.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng, đơn vị thi công chịu trách nhiệm bố trí người cảnh giới và hướng dẫn phân luồng giao thông; tổ chức lắp đặt đầy đủ rào chắn, hệ thống báo hiệu đường bộ theo đúng phương án tổ chức giao thông và quy định hiện hành trong quá trình thi công sửa chữa.