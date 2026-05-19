Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Từ ngày mai, phân luồng giao thông qua đèo Bảo Lộc để sửa chữa sạt lở

Lâm Viên
Lâm Viên
19/05/2026 13:41 GMT+7

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên quốc lộ 20 qua khu vực đèo Bảo Lộc để phục vụ thi công sửa chữa các điểm sạt lở.

Ngày 19.5, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên quốc lộ 20 qua khu vực đèo Bảo Lộc để phục vụ thi công sửa chữa các điểm sạt lở.

Phân luồng giao thông qua đèo Bảo Lộc để sửa chữa các điểm sạt lở- Ảnh 1.

Từ ngày 20.5 - 25.6 xe cộ qua đèo Bảo Lộc cấm lưu thông từng đợt, mỗi đợt tối đa 15 phút

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo đó, việc thi công xử lý sạt lở được triển khai tại các vị trí Km103+100, Km104+063 - Km104+163 và Km105+710 - Km105+790 trên quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc.

Cấm lưu thông từng đợt qua đèo Bảo Lộc, mỗi đợt tối đa 15 phút

Từ ngày 20.5 đến 25.6, các phương tiện sẽ bị cấm lưu thông qua đoạn Km104+063 - Km104+163 và Km105+710 - Km105+790 theo từng đợt, mỗi đợt không quá 15 phút. Cụ thể, các khung giờ cấm đường gồm: 6 giờ - 6 giờ 15, 6 giờ 30 - 6 giờ 45, 7 giờ - 7 giờ 15, 9 giờ - 9 giờ 15, 9 giờ 30 - 9 giờ 45, 12 giờ - 12 giờ 15, 12 giờ 30 - 12 giờ 45.

Phân luồng giao thông qua đèo Bảo Lộc để sửa chữa các điểm sạt lở- Ảnh 2.

Phân luồng giao thông qua đèo Bảo Lộc

ẢNH: LÂM VIÊN

Ngoài các khung giờ cấm hoàn toàn nêu trên, đơn vị thi công sẽ chiếm dụng một làn đường từ 21 giờ đến 14 giờ ngày hôm sau. Trong thời gian này, phương tiện được lưu thông luân phiên trên một làn còn lại bên phải tuyến.

Từ 14 giờ đến 21 giờ hằng ngày, các phương tiện được lưu thông bình thường trên cả hai làn đường.

Tăng cường lực lượng điều tiết giao thông

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cùng chính quyền phường 3 Bảo Lộc và Đạ Huoai 2 bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát và phân luồng nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trong suốt thời gian thi công.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng, đơn vị thi công chịu trách nhiệm bố trí người cảnh giới và hướng dẫn phân luồng giao thông; tổ chức lắp đặt đầy đủ rào chắn, hệ thống báo hiệu đường bộ theo đúng phương án tổ chức giao thông và quy định hiện hành trong quá trình thi công sửa chữa.

Tin liên quan

Xử lý khối đá hàng chục tấn chênh vênh trên đèo Bảo Lộc

Xử lý khối đá hàng chục tấn chênh vênh trên đèo Bảo Lộc

Chiều 16.3, Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã phối hợp Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng xử lý khẩn cấp một khối đá lớn nằm chênh vênh trên vách núi đèo Bảo Lộc, quốc lộ 20.

Khám phá thêm chủ đề

đèo Bảo Lộc Quốc lộ 20 Sạt lở sửa chữa Lâm Đồng phân luồng đèo bảo lộc Cấm lưu thông từng đợt qua đèo Bảo Lộc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận