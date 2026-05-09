Đồng loạt khắc phục sạt lở đèo D'Ran và quốc lộ 20 trước mùa mưa

Khẩn trương khắc phục sạt lở khu vực cầu treo đèo D'ran

Ngày 8.5, ghi nhận của PV Thanh Niên tại khu vực cầu Treo trên đèo D'Ran và dọc quốc lộ 20, đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng), các đơn vị thi công đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục nhằm khắc phục sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông trước mùa mưa năm nay.

Đơn vị thi công đang đóng cọc cừ thép để gia cố ta luy âm quốc lộ 20 tại đoạn bị sạt lở qua xã Xuân Trường - Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Tại Km262+300, phía ta luy âm, đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành đóng cọc cừ thép ẢNH: LÂM VIÊN

Tại Km262+300, phía ta luy âm, đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành việc đóng cọc cừ thép và đang tập kết đá để xếp rọ đá, tạo tường chắn định hình chống sạt trượt.

Trong khi đó, đoạn Km262+400 - Km262+530 phía ta luy dương đã được san gạt hàng chục nghìn mét khối đất đá. Công nhân cùng máy móc đang tiếp tục thi công tường chắn rọ đá nhằm ngăn đất đá từ sườn đồi phía trên tràn xuống mặt đường.

Tường chắn rọ đá nhằm ngăn đất đá từ sườn đồi phía trên tràn xuống mặt đường đoạn Km262+400 đến Km262+530 ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, đêm 28.10.2025, tại khu vực cầu Treo trên đèo D'Ran xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Khối đất đá với cung sạt khoảng 3.500 m², khối lượng hơn 60.000 m³ đổ xuống sát mặt đường, uy hiếp trực tiếp người và phương tiện lưu thông qua quốc lộ 20.

10 tỉ đồng xử lý hàng loạt điểm sạt lở

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, các đợt mưa bão cuối năm 2025 không chỉ gây sạt lở nghiêm trọng tại khu vực cầu Treo đèo D'ran mà còn làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở dọc quốc lộ 20 qua địa bàn xã Xuân Trường - Đà Lạt.

Khắc phục sạt lở đoạn Km252+300 - Km252+500 quốc lộ 20 qua xã Xuân Trường - Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Ngày 27.1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để xử lý, khắc phục sạt lở và đảm bảo an toàn giao thông đoạn Km251 đến Km262+350 trên quốc lộ 20, với tổng kinh phí khoảng 10 tỉ đồng. Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng được giao quản lý và tổ chức thực hiện công trình.

Lâm Đồng chi 10 tỉ đồng xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục sạt lở và đảm bảo an toàn giao thông đoạn Km251 đến Km262+350 trên quốc lộ 20

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Tuấn cho biết thêm, sau khi Thanh Niên đăng tải bài viết "Đèo D'Ran nối Đà Lạt - Phan Rang: Vì sao ngổn ngang sau sạt lở 6 tháng?" vào ngày 18.4, Sở Xây dựng đã đốc thúc các đơn vị thi công tăng tốc triển khai các hạng mục sửa chữa, gia cố các vị trí sạt lở nhằm kịp hoàn thành trước mùa mưa.

Trong hơn 2 tuần qua, ngành chức năng đã triển khai đồng loạt 5 mũi thi công dọc quốc lộ 20 qua địa bàn Xuân Trường - Đà Lạt.

Kè rọ đá gia cố ta luy dương Km251+030 - Km251+200 ẢNH: LÂM VIÊN

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, đến chiều 8.5, hạng mục gia cố ta luy dương tại Km251+030 - Km251+200 đã hoàn thành 96 m trên tổng số 157 m kè rọ đá.

Tại đoạn Km252+300 - Km252+500, đơn vị thi công đã hoàn thành 130 m trên 195 m tường chắn bê tông; 1.400 m trên tổng số 2.100 m khung giằng bê tông cốt thép kết hợp gia cố mái taluy.

Riêng đoạn Km253+025 - Km253+175 đã hoàn thành 120 m trên tổng số 150 m kè bê tông.

Thi công khung giằng bê tông cốt thép và gia cố mái ta luy tại Km252+300 - Km252+500 ẢNH: LÂM VIÊN

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đối với các vị trí hư hỏng nền, mặt đường và lề đường, đơn vị thi công sẽ sửa chữa, gia cố và hoàn trả kết cấu cũ hoặc kết cấu tương đương nhằm bảo đảm lưu thông an toàn, hạn chế nguy cơ tái diễn ách tắc khi bước vào cao điểm mùa mưa.