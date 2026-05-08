Điều tra vụ cưa hạ rừng thông cạnh quốc lộ 27C ở Lâm Đồng

Ngày 8.5, ông Bùi Quốc Huân, Chủ tịch UBND xã Lạc Dương, cho biết đã chỉ đạo Công an phối hợp Phòng Kinh tế, Hạt Kiểm lâm Lạc Dương khẩn trương xác minh, điều tra, truy tìm thủ phạm vụ cưa hạ rừng thông ở thôn K'long K'lanh, cách quốc lộ 27C khoảng 300 m.

Các cơ quan chức năng đang điều tra vụ cưa hạ rừng thông ở xã Lạc Dương ẢNH: L.V

Theo Hạt Kiểm lâm Lạc Dương, vụ việc được phát hiện vào ngày 28.4. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận 248 cây thông 3 lá bị cưa hạ, có đường kính gốc từ 8 - 30 cm, chủ yếu là cây dưới 25 cm. Trong số này, có 108 cây đường kính trên 10 cm với tổng khối lượng 7,753 m³; còn 140 cây đường kính dưới 8 cm chưa xác định khối lượng. Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Lạc Dương cho biết phần lớn số cây bị cưa hạ là rừng thông non tái sinh.

248 cây thông 3 lá bị cưa hạ, hiện trường cách quốc lộ 27C khoảng 300 m ẢNH: L.V

Tại hiện trường, trên diện tích khoảng 2.900 m² có hàng trăm thân thông nằm la liệt, phần lớn bị cưa sát gốc rồi bỏ lại. Nhiều gốc còn tươi, nhựa trắng vẫn rỉ ra, lá chưa khô vàng. Ba mặt khu vực này giáp đất trồng cà phê của người dân địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Lạc Dương nhận định vụ việc có số lượng cây bị chặt hạ và khối lượng lâm sản thiệt hại lớn. Vì vậy, Công an xã cần khẩn trương thu thập chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ vụ việc. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm hủy hoại rừng, lực lượng chức năng phải kịp thời báo cáo, đề xuất khởi tố vụ án theo quy định của bộ luật Hình sự.

Có 108 cây thông đường kính từ 10 - 30 cm bị cưa hạ ẢNH: L.V

UBND xã Lạc Dương cũng yêu cầu Công an xã và Phòng Kinh tế báo cáo tiến độ điều tra, kết quả lập hồ sơ vụ cưa hạ rừng thông cạnh quốc lộ 27C trước ngày 10.5.2026 để tổng hợp, báo cáo Thường trực Đảng ủy xã.

Văn bản chỉ đạo của UBND xã Lạc Dương nhấn mạnh: “Đây là vụ việc nghiêm trọng, có mức độ thiệt hại lớn, yêu cầu các đơn vị tập trung lực lượng, xử lý kiên quyết và kịp thời”.