Toàn cảnh 17h: Nghiên cứu khả năng tiếp tục sáp nhập xã, phường | Sóng nhiệt làm nhiều người chết ở châu Âu

Toàn cảnh 17h ngày 23.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 23.6: Nghiên cứu khả năng tiếp tục sáp nhập xã, phường | Giải mã sóng nhiệt làm nhiều người chết ở châu Âu

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ thăm hiện trường tìm kiếm quân nhân Mỹ

Trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026, sáng ngày 23.6, đoàn công tác do Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao dẫn đầu cùng đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng của Việt Nam, Mỹ và các nước đối tác đã đến thăm hiện trường tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ thăm hiện trường tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích

Lớp Judo đặc biệt: Học té ngã, để đứng lên

Gần 15 năm qua, có một lớp học vẫn ngày ngày sáng đèn chào đón những mảnh đời lang thang, những đứa trẻ yếu thế. Đó là một lớp học Judo tự vệ tại phường Phú Thạnh, TP.HCM do võ sư Trịnh Công Sơn đứng lớp, chào đón mọi thành phần trong xã hội tham gia mà không tốn chi phí nào.

Lớp Judo đặc biệt: Học té ngã, để đứng lên

Siêu bão Mekkhala giật trên cấp 17, chưa có dấu hiệu vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm 22.6, bão Mekkhala đã mạnh lên cấp 16 - cấp siêu bão. Đến 4 giờ sáng nay, siêu bão Mekkhala ở vị trí vào khoảng 18,8 độ vĩ bắc và 125,2 độ kinh đông, mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Siêu bão Mekkhala giật trên cấp 17, chưa có dấu hiệu vào Biển Đông

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