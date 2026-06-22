Bão Mekhala có thể mạnh lên cấp siêu bão

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết cơn bão Mekhala vẫn tiếp tục mạnh thêm. Cập nhật đến 13 giờ ngày 22.6, vị trí tâm bão Mekhala đang ở vị trí vào khoảng 17,8 độ vĩ bắc và 127,0 độ kinh đông.

Dự báo đường đi của bão Mekhala đến chiều 22.6, chưa có dấu hiệu đi vào Biển Đông ẢNH: NCHMF

Cường độ bão mạnh lên cấp 15, giật cấp 17 và cách phía đông bắc của đảo Luzon (Philippines) khoảng 550 km về phía đông.

Dự báo trong 12 - 24 giờ tới, bão Mekhala di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ và cường độ có thể mạnh lên cấp 16 - cấp siêu bão, giật trên cấp 17.

Dự báo sau đó, bão Mekhala đổi hướng di chuyển theo hướng bắc, tiếp theo là hướng đông bắc hướng về phía vùng biển phía nam của Nhật Bản và suy yếu dần.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, theo các dữ liệu cập nhật đến chiều nay, bão Mekhala ít có khả năng đi vào Biển Đông và gây ra những ảnh hưởng đến thời tiết Việt Nam.

"Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão Mekhala", ông Khiêm nói.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trước đó, sáng 20.6, áp thấp nhiệt đới ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Mekhala. Đây là cơn bão thứ 7 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay.

Sau khi hình thành, bão Mekhala liên tục mạnh lên, chỉ trong 24 giờ, bão đã mạnh lên 2 cấp. Lúc 7 giờ sáng ngày hôm qua 21.6, cường độ bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, dự báo số lượng bão trên Biển Đông có khả năng xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm, với khoảng 8 - 10 cơn, trong đó 3 - 5 cơn ảnh hưởng đến đất liền.

Dự báo bão xuất hiện tập trung, ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc trong giai đoạn tháng 7 - 9 và tháng 10 - 11 tại miền Trung Bộ và không loại trừ khả năng sẽ có những cơn bão ảnh hưởng khu vực Nam bộ trong các tháng cuối năm.