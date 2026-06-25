'Săn' vị trí xem 3D mapping đẹp nhất TP.HCM

Theo thông tin trên trang web Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu 3D mapping quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 1 - 5.7, vào 19 giờ 30 - 21 giờ, tại khu vực trước trụ sở UBND TP.HCM.

Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026). Bằng công nghệ ánh sáng hiện đại kết hợp âm thanh và hiệu ứng thị giác, chương trình trình biểu diễn 3D mapping sẽ "biến" khu vực trước trụ sở UBND TP.HCM thành không gian nghệ thuật ngoài trời, tái hiện hành trình 50 năm phát triển của thành phố: từ Sài Gòn - Gia Định đến đô thị hiện đại, năng động và nghĩa tình.

Ngay khi thông tin về chương trình 3D mapping được công bố, nhiều bạn trẻ đã bắt đầu tìm kiếm những vị trí quan sát đẹp nhất để không bỏ lỡ các màn trình diễn được kỳ vọng sẽ mãn nhãn nhất trong năm.

Khu vực trước trụ sở UBND TP.HCM sẽ trình chiếu 3D mapping ẢNH: AN VY

Từng theo dõi chương trình biểu diễn ánh sáng tại khu vực trước trụ sở UBND TP.HCM, Lê Hoài Thu (27 tuổi), ngụ đường 2, P.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết điều quan trọng nhất là phải đến sớm.

"Những chương trình như thế này thường rất đông người. Nếu muốn xem trọn vẹn, mọi người nên đến sớm để chọn được vị trí đẹp. Theo kinh nghiệm của mình, nên ngồi ở khu vực phía sau tượng đài Bác Hồ, vị trí chính giữa trục nhìn về phía trụ sở UBND TP.HCM. Ngồi ở giữa sẽ thấy rõ toàn bộ hiệu ứng ánh sáng hơn", Thu chia sẻ.

Theo Thu, bạn trẻ có thể chọn đứng ở hai bên vỉa hè trên đường Nguyễn Huệ hoặc Lê Thánh Tôn để quan sát. Tuy nhiên, góc nhìn ở hai bên sẽ khiến người xem khó quan sát toàn bộ phần trình chiếu trên mặt tiền tòa nhà.

"Ở các chương trình trước, mình thấy ngồi chính giữa, phía trên tượng đài Bác Hồ một chút là đẹp nhất. Đến sớm trước khoảng 1-2 giờ đồng hồ sẽ dễ giữ được chỗ. Khi chương trình bắt đầu, đa số mọi người ở khu vực trung tâm hay dạo chơi ở Phố đi bộ sẽ ngồi xuống để cùng thưởng thức nên lúc này lượng khách sẽ rất đông", Thu nói.

Băng rôn chương trình được treo tại khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ ẢNH: AN VY

Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết việc lựa chọn vị trí là yếu tố quyết định trải nghiệm.

Dung cho rằng phía sau tượng đài Bác Hồ vẫn là khu vực quan sát tốt nhất. Tuy nhiên, bạn phải ngồi ở chính giữa mới thấy rõ toàn bộ nội dung. Bên cạnh đó, nếu muốn có góc xem đẹp, bạn nên đến trước giờ diễn khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Không chỉ quan tâm đến vị trí xem đẹp, nhiều người còn lưu ý việc chuẩn bị khi đưa trẻ nhỏ đến theo dõi chương trình. Dung chia sẻ nếu lựa chọn đứng ở khu vực hai bên vỉa hè, phụ huynh nên mang theo ghế xếp hoặc ghế gấp nhỏ để trẻ có thể quan sát dễ dàng hơn trong điều kiện đông người.

Anh Nguyễn Hoàng Dũng (34 tuổi), ngụ đường Nguyễn Thái Sơn, P.An Nhơn (TP.HCM), cho biết anh đã lên kế hoạch cùng gia đình đến xem chương trình ngay trong đêm đầu tiên.

"Mình dự định đi sớm để vừa có thời gian gửi xe, vừa tìm được chỗ ngồi thuận lợi. Khu vực lề đường Lê Thánh Tôn, phía sau tượng đài Bác Hồ, bên vườn hoa là nơi mình thấy có góc nhìn khá tốt", Dũng nói.

Trong khi đó, Nguyễn Tuyết Anh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, bày tỏ sự háo hức trước sự kiện lần này. Theo Tuyết Anh, các chương trình trình chiếu ánh sáng tại trung tâm TP.HCM luôn mang đến cảm giác mới lạ và mãn nhãn.

Bên cạnh việc lựa chọn vị trí đẹp, Tuyết Anh cho biết trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ cũng nhắc nhau giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động bảo quản tài sản cá nhân trong quá trình tham gia sự kiện đông người.