Từ bảo tàng cải lương 3D đến công việc 'xịn' trước tốt nghiệp

Biến đồ án sinh viên thành sản phẩm thực tế

Long cho biết bí quyết của bạn chính là biến một đồ án sinh viên thành sản phẩm có giá trị thực tế. Dự án bảo tàng cải lương 3D mang tên VCaiLuong đã giúp chàng trai giành giải nhất Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka. Đây cũng là tấm vé mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Cao Long giành giải nhất Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka với đề tài VCaiLuong ẢNH: NVCC

Long cho biết ý tưởng về bảo tàng ảo không đến từ ngẫu nhiên. Chàng trai lớn lên trong môi trường có sự tiếp xúc với nghệ thuật truyền thống, nhưng các nền tảng số hóa di sản vẫn còn hạn chế. Lý do là nội dung chủ yếu đến từ văn bản hoặc video, vì thế trải nghiệm chưa đủ hấp dẫn với gen Z. "Mình muốn làm một không gian 3D để người dùng có thể đi dạo, tương tác và khám phá cải lương theo cách trực quan hơn", Long chia sẻ.

Long cho biết trong quá trình làm sản phẩm, từ việc lựa chọn công nghệ, thiết kế trải nghiệm người dùng đến xây dựng nội dung, đều đòi hỏi sự kiên trì.

"Không dừng ở mức hoàn thành bài tập, mình còn đặt mục tiêu đưa sản phẩm gần gũi với thực tế nhất có thể. Điều này khiến dự án mất nhiều thời gian hơn. Nhưng đổi lại, sản phẩm có chiều sâu, lại có khả năng ứng dụng. Đây cũng là yếu tố giúp VCaiLuong tạo dấu ấn tại cuộc thi", Long nói.

Vì sao chàng trai có việc làm sớm ?

Nhìn lại hành trình của mình, Long thừa nhận có giai đoạn bạn "ngủ đông". Năm nhất đại học, Long chuyên tâm vào việc cày điểm vì nghĩ rằng chỉ cần học tốt và có tiếng Anh là đủ xin việc. Tuy nhiên, suy nghĩ này đã thay đổi ngay sau một mùa hè.

Bảo tàng 3D về cải lương của Cao Long ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Trong buổi trò chuyện, các anh chị than phiền rằng thời buổi bây giờ rất khó để tìm việc. Lúc đó mình giật mình nhận ra nếu không có dự án thực tế thì khó mà cạnh tranh", Long nói.

Kể từ năm hai, Long bắt đầu thay đổi cách học. Chẳng hạn như tận dụng mọi bài tập lớn để phát triển thành dự án hoàn chỉnh, thay vì làm cho xong, anh bạn đào sâu hơn, tìm cách ứng dụng vào thực tế.

Song song đó, Long cho biết còn tranh thủ tham gia các cuộc thi học thuật. Đây là môi trường giúp chàng trai va chạm, cũng như nhận phản biện từ các chuyên gia, học thêm những kiến thức ngoài giáo trình. "Những trải nghiệm này không chỉ giúp làm đẹp CV mà còn giúp mình rèn kỹ năng như lập kế hoạch, thuyết trình, viết báo cáo, tự học…", Long nói.

Khi bước vào giai đoạn tìm việc, Long bật mí đã có sự chuẩn bị từ sớm như GPA ổn định, tiếng Anh "đủ xài"... Điều quan trọng nhất là portfolio (hồ sơ năng lực) có chiều sâu. Thay vì đưa nhiều dự án nhỏ, Long chọn lọc những sản phẩm tiêu biểu.

Trong các buổi phỏng vấn, Long không chỉ nói về thành tích mà kể câu chuyện phía sau mỗi dự án. "Mình chia sẻ vì sao lại chọn đề tài này, cách giải quyết vấn đề ra sao, những lần thất bại… Nhà tuyển dụng lắng nghe chăm chú. Mình còn kể bản thân từng rớt phỏng vấn nhiều lần và đã nhìn lại thế nào. Theo mình, sự chuẩn bị này đã giúp mình ghi điểm vì nhà tuyển dụng không chỉ nhìn vào kiến thức, mà còn đánh giá thái độ, tư duy, khả năng thích nghi của ứng viên…", Long nói.

Tuy vậy, hành trình này không hề dễ dàng. Long chia sẻ bạn từng đối mặt áp lực lớn vì vừa học, vừa làm, vừa hoàn thành đồ án tốt nghiệp, vừa đảm bảo tiến độ công việc.

Long cho biết từ một sinh viên, bạn dần thích nghi với môi trường doanh nghiệp và hiểu cách làm việc chuyên nghiệp. Từ trải nghiệm của mình, Long cho rằng sinh viên không nên chờ đến khi tốt nghiệp mới tìm cơ hội mà mọi thứ cần được chuẩn bị sớm.

Theo Long, sinh viên ngành công nghệ cần chú trọng 3 yếu tố. Đó là cập nhật công nghệ mới, giải quyết trọn vẹn vấn đề trong dự án, và tính ứng dụng thực tế. Đó cũng là cách để tạo sự khác biệt. Khi nhiều ứng viên có kiến thức tương đương, thì người có sản phẩm thực tế sẽ có lợi thế.

Theo tiến sĩ Lê Duy Tân, giảng viên Trường ĐH Quốc tế, Long là sinh viên có tinh thần cầu tiến, nghiêm túc và định hướng nghề nghiệp rõ ràng. "Điều tôi ấn tượng ở Long không chỉ là năng lực kỹ thuật mà còn là cách em chủ động học hỏi và mong muốn thực hiện những dự án có tính ứng dụng thực tiễn", tiến sĩ Tân nhận xét.

Tiến sĩ Tân cho biết Long luôn chủ động tham gia các dự án thực tế, cuộc thi học thuật và không ngừng tự học để nâng cao chuyên môn. Nam sinh cũng cho thấy khả năng nghiên cứu và tư duy phát triển sản phẩm khá tốt. "Việc em có gần 2 năm kinh nghiệm thực tế và được tuyển dụng vào vị trí kỹ sư phần mềm trước khi tốt nghiệp là thành quả xứng đáng cho sự chuẩn bị nghiêm túc và nỗ lực bền bỉ của em", tiến sĩ Tân nói.