Khởi tố chủ trang trại hơn 4.000 con heo vì gây ô nhiễm môi trường

Ngày 21.6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố ông Tô Xuân Hồng (63 tuổi), chủ trang trại nuôi hơn 4.000 con heo ở xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Hồng là chủ trang trại chăn nuôi hơn 4.000 con heo thịt nhưng không xây dựng hệ thống xử lý chất thải. Trong quá trình chăn nuôi đã xả hơn 240 tấn phân, nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Ông Tô Xuân Hồng (bên trái) bị khởi tố vì gây ô nhiễm môi trường ẢNH: CƠ QUAN CÔNG AN

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai sau khi phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra thực tế tại trang trại của ông Hồng, phát hiện cơ sở này có hệ thống dẫn nước thải, phân heo chưa qua xử lý, chảy trực tiếp ra khu vực bãi đất phía sau các dãy chuồng nuôi heo.

Khu vực tập kết chất thải gồm nhiều vị trí, với tổng diện tích khoảng 1,1 ha. Cơ quan điều tra xác định có khoảng 240 tấn chất thải đã bị xả trực tiếp ra môi trường mà không qua bất kỳ công đoạn xử lý nào.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Hồng khai nhận, trong quá trình hoạt động đã không thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép môi trường, không xây dựng các công trình xử lý chất thải theo quy định và để chất thải thấm tự nhiên xuống đất.

Trang trại nuôi hơn 4.000 con heo vi phạm về môi trường ẢNH: CƠ QUAN CÔNG AN

Sau khi tiếp nhận kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), cơ quan chức năng xác định các mẫu thu thập tại hiện trường đều là chất thải rắn thông thường.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả giám định chuyên môn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với ông Tô Xuân Hồng về tội "Gây ô nhiễm môi trường" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.