Công viên đậm chất hiphop 'có một không hai' hút người đến check-in

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, video được ghi lại tại một công viên mang phong cách hiphop nằm trong khuôn viên Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.HCM). Không gian đậm chất đường phố cùng những bức tường graffiti đầy màu sắc khiến nhiều người lầm tưởng đây là một địa điểm ở nước ngoài.

Theo ghi nhận, sáng sớm, khu vực này đã nhộn nhịp người đến vui chơi, chụp ảnh. Nhiều người chọn nơi đây dừng chân nghỉ ngơi sau hành trình đạp xe dài. Ở một góc khác, các nhóm bạn trẻ diện trang phục cá tính, tạo dáng để ghi lại những bức ảnh mang phong cách hiphop.

Công viên hiphop trở thành nơi chụp ảnh cực "nghệ" của các bạn trẻ ẢNH: AN VY

"Lúc xem ảnh trên mạng, mình tưởng đây là một công viên ở nước ngoài. Khi biết địa điểm nằm ngay tại TP.HCM, mình rủ bạn đến để chụp ảnh. Ở đây có rất nhiều góc sống ảo, chụp kiểu nào cũng có ảnh đẹp", Phạm Tấn Phát, sinh viên Trường ĐH Văn Lang chia sẻ.

Theo Phát, ngoài những mảng tường graffiti đầy màu sắc, khu vực các container được thiết kế đẹp mắt cũng là địa điểm được nhiều bạn trẻ yêu thích. "Chỉ cần đứng vào là có ảnh rất "nghệ". Không gian ở đây rất khác biệt so với những công viên thông thường", nam sinh nói.

Nhiều bạn trẻ tìm đến đây để sống ảo ẢNH: AN VY

Không chỉ thu hút giới trẻ đến check-in, khu vực này còn là địa điểm mới của cộng đồng yêu thích bộ môn trượt ván. Phát kể vào buổi chiều khi nắng dịu bớt, nhiều bạn trẻ đến đây tập luyện.

Sân trượt được thiết kế với nhiều địa hình đa dạng, phù hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn những người đã có kinh nghiệm ẢNH: AN VY

Đến công viên cùng các bạn, Nguyễn Thị Khánh Ngọc, học sinh Trường THCS Phan Tây Hồ (TP.HCM), tỏ ra thích thú với không gian nơi đây.

"Em rất ấn tượng với bức tường graffiti rất lớn và nhiều màu sắc. Chỗ này chụp hình rất đẹp, lại có nhiều hoạt động nên em muốn quay lại nhiều lần để chụp ảnh, hóng gió", Ngọc chia sẻ.

Ngọc (bìa phải) cực kỳ thích công viên này ẢNH: AN VY

Ngọc nói em mê tít bức tranh tường graffiti cao khoảng 3,6 m, dài 36 m bao quanh sân trượt. Ngoài ra còn có các không gian về barber, graffiti, ván trượt và thời trang được thiết kế từ những chiếc container, tạo nên một không gian đậm chất văn hóa đường phố.

Anh Lê Tuấn Trường (31 tuổi), ngụ đường 13, P.Bình Trưng (TP.HCM) cho biết anh thường đưa con đến đây vui chơi.

"Không gian ở đây rộng, thoáng mát vì gần bờ sông. Tôi thích nhất là khu vực này miễn phí, trẻ em có thể chạy nhảy, xem các anh chị biểu diễn trượt ván hoặc tham gia nhiều hoạt động ngoài trời", anh Trường nói.

Công viên thu hút bạn trẻ đến đây vui chơi, trượt ván ẢNH: AN VY

Điều khiến địa điểm này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở sân trượt mà còn ở bầu không khí cởi mở. Ở đây, mọi người có thể gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ niềm đam mê hiphop với nhau.

Với vị trí đắc địa cùng hàng loạt góc check-in độc đáo, công viên hiphop này đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ TP.HCM trong mùa hè.