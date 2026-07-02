Toàn cảnh 17h: Công an Việt Nam tìm thấy 13 nạn nhân tại Venezuela | Cảnh báo nguy cơ có bão tại Biển Đông

Toàn cảnh 17h ngày 2.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 2.7: Công an Việt Nam tìm thấy 13 nạn nhân tại Venezuela | Cảnh báo nguy cơ có bão tại biển đông

TP.HCM miễn 100% vé xe buýt: Người dân hào hứng, rục rịch đi hoàn tiền vé tập ra sao?

Ngày 1.7.2026, đánh dấu mốc lịch sử của hệ thống giao thông công cộng TP.HCM khi chính sách miễn phí vé xe buýt chính thức được triển khai. Đối với những hành khách đã mua phiếu tập năm 2026 trước ngày 1.7 nhưng chưa sử dụng hết, cơ quan quản lý sẽ tiến hành thanh toán và hoàn trả lại tiền.

TP.HCM miễn 100% vé xe buýt: Người dân hào hứng, rục rịch đi hoàn tiền vé tập ra sao?

Việt Nam chính thức vào nhóm thu nhập trung bình cao

Cụ thể, theo Nhóm dữ liệu phát triển của World Bank, GNI bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ 4.490 USD năm 2024 lên 4.970 USD vào 2025. Với mức này, Việt Nam được nâng từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên trung bình cao.

Việt Nam chính thức vào nhóm thu nhập trung bình cao

Thực hư tin tất cả khách xuất/nhập cảnh Việt Nam phải khai báo y tế từ 1.7

Ngày 15.5, Chính phủ ban hành Nghị định số 165/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Phòng bệnh, có hiệu lực thi hành từ 1.7, trong đó quy định việc khai báo y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh.

Thực hư tin tất cả khách xuất/nhập cảnh Việt Nam phải khai báo y tế từ 1.7

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.