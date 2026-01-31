GDP bình quân hơn 5.000 USD/người, Việt Nam vào nhóm thu nhập trung bình cao

Sáng 31.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nêu rõ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng có nhiều điểm mới, nhiều nội dung liên quan phát triển kinh tế tư nhân; theo đó, việc thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân có thêm cơ sở chính trị quan trọng.

Thủ tướng chủ trì phiên họp về kinh tế tư nhân ẢNH: NHẬT BẮC

Năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam tiếp tục đạt những kết quả quan trọng, toàn diện theo các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; quy mô GDP khoảng 514 tỉ USD, GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Niềm tin của bạn bè, đối tác quốc tế, của các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp tư nhân trong nước được nâng cao, thể hiện qua các số liệu về thu hút đầu tư trực tiếp, gián tiếp, các chỉ số về niềm tin kinh doanh doanh nghiệp…

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 198 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, các cơ quan đã trình Quốc hội đã ban hành luật Đầu tư cắt giảm 38 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, thu hẹp phạm vi đối với 20 ngành nghề khác.

Tổng số gần 3.000 thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa (dự kiến đạt 63%). Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính dự kiến cắt giảm là 29.308 ngày/89.721 ngày (đạt gần 33%) và cắt giảm chi phí tuân thủ khoảng 48.600 tỉ đồng/120.000 tỉ đồng mỗi năm (đạt hơn 40%).

Sau hơn 9 tháng ban hành Nghị quyết 68, tác động của nghị quyết bước đầu thể hiện qua sự gia tăng mạnh mẽ số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập, tái gia nhập thị trường; diễn biến tích cực, bước khởi sắc mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán; sự khởi sắc của hoạt động xuất nhập khẩu; và đóng góp ngày càng lớn của khu vực kinh tế tư nhân vào thu ngân sách nhà nước.

Tính đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp hoạt động. Riêng tháng 1.2026, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường ước trên 54.000 (tăng 62% so với cùng kỳ); gần 1.000 hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp (bằng 25% cả năm 2025).

Số tài khoản nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đạt hơn 11 triệu (tăng 25% so với cuối năm 2024).

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2025 đạt 930 tỉ USD. Tổng thu ngân sách năm 2025 của khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 497.156 tỉ đồng (134% so với dự toán và 127% so với cùng kỳ).

Sau 3 đợt khởi công, khánh thành đồng loạt năm 2025, cả nước đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỉ đồng, trong đó vốn đầu tư tư nhân gần 3,9 triệu tỉ đồng, chiếm gần 76%.