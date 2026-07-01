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Toàn cảnh 17h: Biển người ở Tắc Sậy trước lễ tuyên phong Chân phước | Siêu công viên ven sông ở TP.HCM
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Biển người ở Tắc Sậy trước lễ tuyên phong Chân phước | Siêu công viên ven sông ở TP.HCM

Thanh Niên
Thanh Niên
Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 1.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 1.7: Biển người ở Tắc Sậy trước lễ tuyên phong Chân phước | Siêu công viên ven sông ở TP.HCM

Khách hành hương đổ về Tắc Sậy, chủ quán bán xuyên đêm không kịp ăn uống

Từ sáng sớm ngày 1.7.2026, dòng người hành hương đổ về Thánh đường Tắc Sậy mỗi lúc một đông khiến khu vực quanh thánh đường trở nên nhộn nhịp, quán ăn, quán nước và các điểm kinh doanh luôn tấp nập khách ra vào.

Khách hành hương đổ về Tắc Sậy, chủ quán bán xuyên đêm không kịp ăn uống

BHXH TP.HCM đề xuất đưa tài xế công nghệ vào diện tham gia BHXH bắt buộc

BHXH TP.HCM nhiều lần kiến nghị bổ sung tài xế công nghệ vào diện tham gia BHXH bắt buộc, hướng tới mở rộng an sinh xã hội cho hàng trăm nghìn lao động nền tảng trong nền kinh tế số.

BHXH TP.HCM đề xuất đưa tài xế công nghệ vào diện tham gia BHXH bắt buộc

Cận cảnh đoàn Việt Nam đưa nạn nhân vụ động đất ở Venezuela ra ngoài

Trong ngày làm việc đầu tiên tại bang La Guaira, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã khẩn trương triển khai nhiều mũi tìm kiếm nạn nhân sau trận động đất kép ở Venezuela. Đặc biệt, đoàn lập tức cơ động đến hiện trường ngay khi nhận được thông tin nghi có người còn sống dưới đống đổ nát.

Cận cảnh đoàn Việt Nam đưa nạn nhân vụ động đất ở Venezuela ra ngoài

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

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