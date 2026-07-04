Toàn cảnh 17h: Cấp tập ứng phó bão số 1 (Maysak) | Lý do bắt YouTuber 'Thiên báo SBC Biên Hòa'

Toàn cảnh 17h ngày 4.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 4.7: Cấp tập ứng phó bão số 1 (Maysak) | Lý do bắt YouTuber ‘Thiên báo SBC Biên Hòa’

Lật tẩy đường dây “biến” hàng Trung Quốc thành Canada để trúng hơn 30 gói thầu

Ngày 3.7.2026, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây nghi giả hồ sơ kỹ thuật để đưa thiết bị điện Trung Quốc vào các gói thầu, cung cấp vật tư cho nhiều đơn vị điện lực trên địa bàn với tổng trị giá hơn 89 tỉ đồng.

TP.HCM: Xóa đường dây 'biến' hàng Trung Quốc thành Canada để trúng hơn 30 gói thầu

Đưa con sang Mỹ xem World Cup: Lý do không chỉ là chiều!

World Cup 2026 đang trở thành tâm điểm của người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Trên các khán đài, những dòng người khoác áo đội tuyển, tiếng hò reo, cờ hoa và cảm xúc cuồng nhiệt tạo nên bầu không khí đặc trưng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đưa con sang Mỹ xem World Cup: Lý do không chỉ là chiều!

Chó nghiệp vụ Việt Nam nhận Huân chương Công trạng sau cứu nạn ở Venezuela

Thông tin từ đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại Venezuela, ngày 3.7 theo giờ địa phương, cán bộ, huấn luyện viên của Trường trung cấp 24 Biên phòng, Bộ đội Biên phòng được quyền Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela Delcy Rodriguez gặp mặt động viên và trao thư cảm ơn.

Chó nghiệp vụ Việt Nam nhận Huân chương Công trạng sau cứu nạn ở Venezuela

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.