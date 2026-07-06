Toàn cảnh 17h: Thông tin tiến độ điều tra vụ 'điểm 10 môn toán' | Ai đóng BHXH cho tài xế công nghệ?

Toàn cảnh 17h ngày 6.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 6.7: Thông tin tiến độ điều tra vụ 'điểm 10 môn toán' | Ai đóng BHXH cho tài xế công nghệ?

Thủ tướng dự lễ triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6.7, tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Khẳng định đạo lý "uống nước nhớ nguồn", Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm bằng mọi giá đưa các anh về với quê hương.

Thủ tướng dự lễ triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Người dân đồng thuận nhưng chờ đợi điều gì từ dự án vành đai 4?

Dự án vành đai 4 được kỳ vọng mở ra động lực phát triển mới cho khu vực. Nhưng với nhiều hộ dân nằm trong diện giải tỏa, điều họ đau đáu lúc này không chỉ là ngày rời ngôi nhà cũ, mà còn là bao giờ mới có nơi ở mới để ổn định cuộc sống.

Dự án vành đai 4: Người dân đồng thuận nhường đất nhưng vẫn mong chờ một điều

Top 8 “Gương mặt truyền cảm hứng S80” và câu chuyện vươn lên của nam sinh làng chài

Cuộc thi "Gương mặt truyền cảm hứng S80" được tổ chức trong khuôn khổ chương trình S80 International Education Scholarship, nhằm tìm kiếm những học sinh, sinh viên và người trẻ có câu chuyện truyền cảm hứng, tinh thần vượt qua giới hạn bản thân và khát vọng sử dụng tiếng Anh như chìa khóa để mở rộng tương lai.

Top 8 "Gương mặt truyền cảm hứng S80" và câu chuyện vươn lên của nam sinh làng chài

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.