Siêu bão Bavi đổ bộ lên đảo Rota của Mỹ ở Thái Bình Dương

Ảnh vệ tinh cho thấy siêu bão Bavi tiếp cận vùng lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương ẢNH: AP

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết một siêu bão với sức mạnh tương đương bão cấp 5 đã đổ bộ vào đảo Rota của Mỹ ở Thái Bình Dương vào ngày 6.7, đồng thời cảnh báo về "thiệt hại thảm khốc và tình huống đe dọa tính mạng".

"Vùng mắt bão phía tây của siêu bão Bavi đang di chuyển qua đảo Rota. Cường độ dự báo mới nhất là 290 km/giờ khi đi qua Rota", hãng tin AFP dẫn dự báo của NWS.

Siêu bão này cũng mang theo gió cực mạnh và mưa lớn đến các khu vực khác của quần đảo Bắc Mariana và đảo Guam gần đó của Mỹ, nơi có tổng cộng khoảng 210.000 người sinh sống.

Quần đảo này nằm cách bờ biển phía tây nước Mỹ khoảng 9.650 km về phía tây và đã từng bị một siêu bão khác là Sinlaku tàn phá vào tháng 4, gây thiệt hại diện rộng, tốc mái nhà, quật đổ cây cối và khiến hàng chục ngàn người mất điện.

Trước khi đổ bộ, NWS dự báo siêu bão này sẽ khiến hầu hết hòn đảo "không thể ở được trong nhiều tuần, thậm chí lâu hơn, và nhiều ngôi nhà không được xây bằng bê tông, không có cốt thép sẽ bị phá hủy, mái nhà bị sập hoàn toàn và tường bị sụp đổ".

"Hầu hết cây cối sẽ bị gãy hoặc bật gốc và cột điện bị đổ, làm cô lập các khu dân cư. Tình trạng mất điện sẽ kéo dài từ vài tuần đến có thể vài tháng", theo dự báo.

Trong diễn biến mới nhất, giới chức đảo Rota cho hay họ nhận được thông báo từ người dân về "những thiệt hại lớn" do siêu bão Bavi, nhưng chưa nêu cụ thể.

Hôm 5.7, Thị trưởng Rota Aubry Hocog cầu nguyện cho sự an toàn của người dân và kêu gọi mọi người hợp tác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ gia đình, hàng xóm và cộng đồng.

Đảo Rota nằm ở cực nam của quần đảo Bắc Mariana và là nơi sinh sống của khoảng 1.500 người.

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) hôm 3.7 cảnh báo rằng hiện tượng El Nino, thường xảy ra sau khoảng 2-7 năm và kéo dài từ 9-12 tháng, đã bắt đầu ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng sẽ mạnh lên.

Hiện tượng khí hậu này làm tăng nhiệt độ bề mặt ở vùng trung tâm và phía đông xích đạo Thái Bình Dương, mang đến những thay đổi trên toàn thế giới về gió, áp suất và lượng mưa.