Siêu bão mạnh nhất năm áp sát lãnh thổ Mỹ

Trí Đỗ
14/04/2026 07:39 GMT+7

Một siêu bão mạnh đang tiến nhanh về phía quần đảo Bắc Mariana của Mỹ ở Thái Bình Dương, làm dấy lên lo ngại về gió giật mạnh, mưa lớn và nguy cơ lũ lụt diện rộng.

Theo Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ, siêu bão Sinlaku dự kiến đổ bộ về phía quần đảo Bắc Mariana ngày 14.4, ảnh hưởng trực tiếp đến các đảo Rota, Tinian và Saipan.

Guam - lãnh thổ Mỹ có nhiều căn cứ quân sự - cũng nằm trong vùng cảnh báo bão nhiệt đới, với gió mạnh có thể gây thiệt hại bắt đầu từ ngày 13.4, theo AP.

Siêu bão Sinlakua ở Thái Bình Dương ngày 13.4.2026

Trung tâm Cảnh báo bão liên hợp cho biết Sinlaku hiện có sức gió duy trì khoảng 278 km/giờ, trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm này trong năm. Dù có thể suy yếu nhẹ trong những ngày tới, bão vẫn được dự báo duy trì cường độ tương đương cấp 4 - 5 khi đi qua khu vực.

Tại Guam, giới chức quân đội Mỹ đã yêu cầu binh sĩ chuẩn bị trú ẩn tại chỗ, trong bối cảnh hòn đảo này từng chịu thiệt hại nặng nề do bão Mawar năm 2023. Giới chức địa phương cho hay hầu hết các doanh nghiệp đã đóng cửa và người dân được yêu cầu ở nhà.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11.4 đã phê duyệt tình trạng khẩn cấp đối với Guam và quần đảo Bắc Mariana, cho phép huy động nguồn lực liên bang hỗ trợ ứng phó.

Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA) cũng đã triển khai gần 100 nhân sự cùng các đơn vị liên quan, bao gồm Bộ Giao thông vận tải, Cơ quan Bảo vệ môi trường và quân đoàn công binh.

"Chúng tôi đã sẵn sàng ứng phó", ông Robert Fenton, quản lý khu vực của FEMA, cho biết, đồng thời khẳng định công tác chuẩn bị đã được triển khai từ cuối tuần qua.

Siêu bão là cấp độ mạnh nhất của bão nhiệt đới ở tây bắc Thái Bình Dương - nơi thường xảy ra những cơn bão dữ dội nhất trên trái đất. Siêu bão tương đương với bão cấp 4 hoặc 5 ở Đại Tây Dương, với sức gió ít nhất 240 km/giờ.

