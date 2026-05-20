Phú Thọ phát hiện nhiều lò mổ vi phạm từ phản ánh của Báo Thanh Niên

Đóng cửa hàng loạt lò mổ "3 không"

Ngày 19.5, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi, thú y, thủy sản tỉnh Phú Thọ và Sở NN-MT tỉnh Phú Thọ đã làm việc, có thông tin phản hồi sau khi Báo Thanh Niên đăng bài viết Thịt bẩn tung hoành qua lỗ hổng kiểm dịch: Thâm nhập lò mổ "chui" (ngày 12.5).

Lò mổ của ông Lê Văn Cương thời điểm PV Thanh Niên ghi nhận ẢNH: PHAN HẬU

Ông Hoàng Mạnh Thông, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản Phú Thọ, cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, chiều 13.5, Chi cục đã làm việc với UBND xã Vĩnh Phú để kiểm tra, xử lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn xã.

Trong đêm 13.5, đoàn liên ngành kiểm tra tại hộ ông Lê Văn Cương (thôn Xuân Chiểu, là hộ giết mổ bò được Báo Thanh Niên phản ánh). Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không cung cấp được giấy phép kinh doanh; hồ sơ, ghi chép phục vụ truy xuất nguồn gốc động vật đưa vào giết mổ; cơ sở vật chất, trang thiết bị không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y.

Theo biên bản kiểm tra, ngày 3.5, cơ sở này nhập 15 con bò từ Nghệ An về để giết mổ. Tuy nhiên, thông tin trên giấy chứng nhận kiểm dịch không rõ ràng họ tên của chủ đàn bò, có địa chỉ giao dịch nhưng không cụ thể, động vật có ghi kết quả âm tính nhưng không rõ với bệnh nào, không rõ kết quả xét nghiệm ở đâu. Đặc biệt, chữ ký của kiểm dịch viên không ghi rõ họ tên theo quy định, chủ cơ sở khai nhập bò từ ngày 10.5.2026 không khớp với chứng nhận kiểm dịch ngày 3.5.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 nhân viên trực tiếp tham gia giết mổ không xuất trình được giấy xác nhận đủ điều kiện sức khỏe hoặc hồ sơ khám sức khỏe theo quy định. Người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không đeo đồ bảo hộ theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu cơ sở dừng hoạt động để cải tạo, nâng cấp đến khi đủ điều kiện mới được phép hoạt động trở lại, đồng thời làm căn cứ để báo cáo UBND xã Vĩnh Phú lập biên bản vi phạm hành chính (hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ ông Lê Văn Cương đang được công an xã và bộ phận tư pháp của xã thẩm định trước khi trình Chủ tịch UBND xã ký ban hành quyết định xử phạt).

Đối với 11 hộ giết mổ gia súc, gia cầm còn lại tại xã Vĩnh Phú, đoàn liên ngành thực hiện kiểm tra và yêu cầu các cơ sở dừng hoạt động để cải tạo nâng cấp, đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y mới được phép hoạt động giết mổ.

UBND xã Thổ Tang kiểm tra 6 cơ sở giết mổ trâu, bò có công suất giết mổ từ 2 con trở lên. Các cơ sở này không cung cấp được giấy phép kinh doanh; hồ sơ, ghi chép phục vụ truy xuất nguồn gốc động vật đưa vào giết mổ tại cơ sở; xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm; giấy khám sức khỏe cho người trực tiếp tham gia hoạt động giết mổ; cơ sở vật chất không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Đoàn kiểm tra lập biên bản, yêu cầu các cơ sở dừng hoạt động và cải tạo đến khi đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, hoàn thành thủ tục pháp lý trước khi hoạt động trở lại.

Phối hợp công an tăng cường kiểm tra lò mổ tự phát

Ông Bùi Duy Linh, Phó giám đốc Sở NN-MT tỉnh Phú Thọ, ghi nhận phản ánh của Báo Thanh Niên giúp cơ quan chức năng các cấp phải nhìn lại, có sự điều chỉnh, thay đổi về cơ chế kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) và cần hỗ trợ nhiều hơn cho công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch để đảm bảo ATTP, đồng thời phải phân cấp, phân quyền mạnh hơn, tăng cường hỗ trợ cấp xã nâng cao năng lực kiểm soát ATTP.

Cũng theo ông Linh, thực trạng được Thanh Niên nêu ra giúp các cơ quan chức năng nhìn nhận phải có những thay đổi về cơ chế, chính sách, cần sự phối hợp liên ngành, trách nhiệm của chính quyền địa phương chứ một mình ngành nông nghiệp không thể đảm đương được.

Ông Hoàng Mạnh Thông thông tin qua rà soát, Chi cục Chăn nuôi, thú y, thủy sản tỉnh Phú Thọ đã có danh sách gần 2.500 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong toàn tỉnh, bàn giao cho Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp giám sát, trong đó có lưu ý các cơ sở "có tiếng" giết mổ gia súc, gia cầm ốm chết, nhiễm dịch bệnh để thành lập các chuyên án điều tra.

Mới đây, ngày 15.5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ chỉ đạo các sở, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc công tác quản lý hoạt động giết mổ động vật. Trong đó, UBND tỉnh Phú Thọ giao Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm; nhất là đối với các cơ sở hoạt động tự phát, không đủ điều kiện vệ sinh thú y, ATTP, vệ sinh môi trường theo quy định.