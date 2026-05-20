Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự
Thịt bẩn tung hoành qua lỗ hổng kiểm dịch

Phú Thọ phát hiện nhiều lò mổ vi phạm từ phản ánh của Báo Thanh Niên

Đình Huy - Phan Hậu
20/05/2026 06:31 GMT+7

Kiểm tra sau phản ánh của Báo Thanh Niên, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát hiện nhiều vi phạm tại các cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ và đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý.

Đóng cửa hàng loạt lò mổ "3 không"

Ngày 19.5, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi, thú y, thủy sản tỉnh Phú Thọ và Sở NN-MT tỉnh Phú Thọ đã làm việc, có thông tin phản hồi sau khi Báo Thanh Niên đăng bài viết Thịt bẩn tung hoành qua lỗ hổng kiểm dịch: Thâm nhập lò mổ "chui" (ngày 12.5).

Phú Thọ phát hiện nhiều lò mổ vi phạm từ phản ánh của Báo Thanh Niên - Ảnh 1.

Lò mổ của ông Lê Văn Cương thời điểm PV Thanh Niên ghi nhận

ẢNH: PHAN HẬU

Ông Hoàng Mạnh Thông, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản Phú Thọ, cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, chiều 13.5, Chi cục đã làm việc với UBND xã Vĩnh Phú để kiểm tra, xử lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn xã.

Trong đêm 13.5, đoàn liên ngành kiểm tra tại hộ ông Lê Văn Cương (thôn Xuân Chiểu, là hộ giết mổ bò được Báo Thanh Niên phản ánh). Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không cung cấp được giấy phép kinh doanh; hồ sơ, ghi chép phục vụ truy xuất nguồn gốc động vật đưa vào giết mổ; cơ sở vật chất, trang thiết bị không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y.

Theo biên bản kiểm tra, ngày 3.5, cơ sở này nhập 15 con bò từ Nghệ An về để giết mổ. Tuy nhiên, thông tin trên giấy chứng nhận kiểm dịch không rõ ràng họ tên của chủ đàn bò, có địa chỉ giao dịch nhưng không cụ thể, động vật có ghi kết quả âm tính nhưng không rõ với bệnh nào, không rõ kết quả xét nghiệm ở đâu. Đặc biệt, chữ ký của kiểm dịch viên không ghi rõ họ tên theo quy định, chủ cơ sở khai nhập bò từ ngày 10.5.2026 không khớp với chứng nhận kiểm dịch ngày 3.5.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 nhân viên trực tiếp tham gia giết mổ không xuất trình được giấy xác nhận đủ điều kiện sức khỏe hoặc hồ sơ khám sức khỏe theo quy định. Người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không đeo đồ bảo hộ theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu cơ sở dừng hoạt động để cải tạo, nâng cấp đến khi đủ điều kiện mới được phép hoạt động trở lại, đồng thời làm căn cứ để báo cáo UBND xã Vĩnh Phú lập biên bản vi phạm hành chính (hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ ông Lê Văn Cương đang được công an xã và bộ phận tư pháp của xã thẩm định trước khi trình Chủ tịch UBND xã ký ban hành quyết định xử phạt).

Đối với 11 hộ giết mổ gia súc, gia cầm còn lại tại xã Vĩnh Phú, đoàn liên ngành thực hiện kiểm tra và yêu cầu các cơ sở dừng hoạt động để cải tạo nâng cấp, đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y mới được phép hoạt động giết mổ.

UBND xã Thổ Tang kiểm tra 6 cơ sở giết mổ trâu, bò có công suất giết mổ từ 2 con trở lên. Các cơ sở này không cung cấp được giấy phép kinh doanh; hồ sơ, ghi chép phục vụ truy xuất nguồn gốc động vật đưa vào giết mổ tại cơ sở; xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm; giấy khám sức khỏe cho người trực tiếp tham gia hoạt động giết mổ; cơ sở vật chất không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Đoàn kiểm tra lập biên bản, yêu cầu các cơ sở dừng hoạt động và cải tạo đến khi đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, hoàn thành thủ tục pháp lý trước khi hoạt động trở lại.

Phối hợp công an tăng cường kiểm tra lò mổ tự phát

Ông Bùi Duy Linh, Phó giám đốc Sở NN-MT tỉnh Phú Thọ, ghi nhận phản ánh của Báo Thanh Niên giúp cơ quan chức năng các cấp phải nhìn lại, có sự điều chỉnh, thay đổi về cơ chế kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) và cần hỗ trợ nhiều hơn cho công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch để đảm bảo ATTP, đồng thời phải phân cấp, phân quyền mạnh hơn, tăng cường hỗ trợ cấp xã nâng cao năng lực kiểm soát ATTP.

Cũng theo ông Linh, thực trạng được Thanh Niên nêu ra giúp các cơ quan chức năng nhìn nhận phải có những thay đổi về cơ chế, chính sách, cần sự phối hợp liên ngành, trách nhiệm của chính quyền địa phương chứ một mình ngành nông nghiệp không thể đảm đương được.

Ông Hoàng Mạnh Thông thông tin qua rà soát, Chi cục Chăn nuôi, thú y, thủy sản tỉnh Phú Thọ đã có danh sách gần 2.500 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong toàn tỉnh, bàn giao cho Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp giám sát, trong đó có lưu ý các cơ sở "có tiếng" giết mổ gia súc, gia cầm ốm chết, nhiễm dịch bệnh để thành lập các chuyên án điều tra.

Mới đây, ngày 15.5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ chỉ đạo các sở, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc công tác quản lý hoạt động giết mổ động vật. Trong đó, UBND tỉnh Phú Thọ giao Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm; nhất là đối với các cơ sở hoạt động tự phát, không đủ điều kiện vệ sinh thú y, ATTP, vệ sinh môi trường theo quy định.

Tin liên quan

Thịt bẩn tung hoành qua lỗ hổng kiểm dịch: Hà Nội đình chỉ 3 nhân viên thú y

Thịt bẩn tung hoành qua lỗ hổng kiểm dịch: Hà Nội đình chỉ 3 nhân viên thú y

Ngày 13.5, Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản Hà Nội đã có kết quả xác minh nội dung, thông tin phản ánh của Báo Thanh Niên về loạt phóng sự điều tra Thịt bẩn tung hoành qua lỗ hổng kiểm dịch.

Khám phá thêm chủ đề

lò mổ thịt bẩn Giết mổ An toàn thực phẩm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận