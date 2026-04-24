TP.HCM: Đột kích lò giết mổ gia cầm 'siêu bẩn' lúc rạng sáng

Ngày 24.4, Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ TP.HCM phát hiện, xử lý điểm giết mổ gia cầm trái phép trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp.

Khu vực giết mổ, chế biến "siêu bẩn" tại lò giết mổ trái phép ẢNH: CTV

Hiện trường nhếch nhác, mất vệ sinh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành do đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM làm trưởng đoàn, phối hợp Sở An toàn thực phẩm, Chi cục Quản lý thị trường, lực lượng Cảnh sát kinh tế và công an địa phương, đã tiến hành kiểm tra đột xuất các điểm giết mổ động vật trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp và khu vực lân cận.

Tại hộ kinh doanh của bà Lê Thị Vân (41 tuổi, địa chỉ 59/10 khu phố Tân Thắng, phường Tân Đông Hiệp), lực lượng chức năng phát hiện hoạt động giết mổ gia cầm diễn ra tại địa điểm không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Điều kiện giết mổ tại cơ sở không đảm bảo vệ sinh ẢNH: CTV

Ghi nhận tại cơ sở cho thấy khu vực sơ chế, giết mổ gia cầm diễn ra trong không gian chật hẹp, tường ẩm mốc, bong tróc, bám đầy vết bẩn lâu ngày; nền nhà ẩm ướt, trơn trượt, lẫn nước thải và lông gia cầm.

Các thùng nhựa lớn chứa nước đỏ đục, lẫn nhiều lông gia cầm nổi lên, thành thùng cáu bẩn. Xung quanh là các vật dụng sơ sài như chậu nhựa, xô kim loại, can hóa chất để lẫn lộn. Gần đó, nhiều con gia cầm đã được giết thịt nằm la liệt trên nền gạch hoặc bị nhét vào các bao ni lông đen, đặt dưới nền đất, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Tại khu vực máy vặt lông, thiết bị hoạt động giữa môi trường đầy lông và bụi bẩn bám dày đặc.

Ở một khu vực khác, hàng loạt gia cầm bị treo ngược đầu vào các phễu kim loại gắn thành dãy để cắt tiết. Máu chảy xuống máng phía dưới rồi loang ra sàn, tạo thành những vệt đen bẩn. Nhiều khay nhựa chứa tiết đông màu đỏ được đặt trực tiếp trên nền, bên cạnh là các dụng cụ kim loại dùng để hứng tiết.

Đáng chú ý, khu vực giết mổ và nuôi nhốt không tách biệt. Trong cùng không gian giết mổ xuất hiện bàn ghế, quần áo và vật dụng cá nhân, tường nhà ố vàng, bong tróc, phủ đầy vết bẩn. Tổng thể hiện trường cho thấy điều kiện vệ sinh không đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm và lây lan dịch bệnh.

Đưa khoảng 1 tấn gia cầm đến cơ sở giết mổ hợp pháp

Ngoài hành vi giết mổ trái phép, cơ sở này còn vi phạm nhiều quy định khác như không có giấy kiểm dịch, điều kiện giết mổ không đảm bảo vệ sinh.

Một góc tại cơ sở giết mổ trái phép ẢNH: CTV

Đoàn kiểm tra lập biên bản cơ sở vi phạm ẢNH: CTV

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 150 kg gia cầm đã giết mổ. Toàn bộ số này bị buộc xử lý nhiệt và chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định. Đối với số gia cầm chưa giết mổ gồm 354 con vịt (trọng lượng khoảng 1 tấn), đoàn kiểm tra yêu cầu vận chuyển đến cơ sở giết mổ tập trung được cấp phép để thực hiện giết mổ dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.

Theo đại diện đoàn kiểm tra, trong ngày 24.4, lực lượng chức năng đã kiểm tra tổng cộng 4 trường hợp, phát hiện 1 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát giết mổ và đã tiến hành xử phạt theo quy định.

Việc kiểm tra, xử lý nhằm kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh, đồng thời đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM.