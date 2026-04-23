TP.HCM: Nổ thùng hóa chất khi chữa cháy, 2 chiến sĩ bị bỏng

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
23/04/2026 20:22 GMT+7

Trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy tại một nhà xưởng trên địa bàn phường Tân Hiệp (TP.HCM), một thùng hóa chất bất ngờ phát nổ khiến 2 chiến sĩ cảnh sát PCCC bị bỏng, phải nhập viện điều trị.

Ngày 23.4, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy tại một nhà xưởng trên đường Tân Hiệp 17 (phường Tân Hiệp), một thùng hóa chất bất ngờ phát nổ khiến 2 chiến sĩ cảnh sát PCCC bị bỏng, phải nhập viện điều trị.

TP.HCM: Nổ thùng hóa chất khi chữa cháy, 2 chiến sĩ bị bỏng - Ảnh 1.

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM thăm và động viên các chiến sĩ bị thương

Theo đó, khoảng 18 giờ 12 phút ngày 18.4, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 nhận tin báo cháy tại nhà xưởng gia công nệm, mút của Công ty TNHH Tong Fu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện gồm 6 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 34 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, cứu nạn cứu hộ.

Tại hiện trường, đám cháy bùng phát mạnh do vật liệu dễ cháy, có nguy cơ lan rộng. Trong quá trình tổ chức trinh sát, thu thập thông tin về diễn biến, phạm vi đám cháy để phục vụ công tác chữa cháy, thượng úy Võ Thanh Bình và binh nhất Lê Văn Kiên được phân công tiếp cận khu vực gần hiện trường để nắm tình hình.

TP.HCM: Nổ thùng hóa chất khi chữa cháy, 2 chiến sĩ bị bỏng - Ảnh 2.

Chiến sĩ PCCC bị thương trong lúc làm nhiệm vụ

Khi 2 chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu vực cách đám cháy khoảng 10 m, bất ngờ một thùng phuy chứa dung môi bên trong nhà xưởng phát nổ. Dung môi cháy văng ra ngoài, tạt trực tiếp vào 2 chiến sĩ. Mặc dù đã được trang bị quần áo bảo hộ, mũ và ủng chữa cháy, nhưng do hóa chất cháy thấm vào bên trong, thượng úy Bình bị bỏng ở vùng lưng, mặt, tay và chân; binh nhất Kiên bị bỏng vùng mặt.

Ngay sau sự cố, các tổ chữa cháy đã khẩn trương dập lửa bám trên người 2 nạn nhân, đồng thời tiến hành sơ cứu tại chỗ và nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương. Nhận định tình trạng có thể nặng, lực lượng chức năng tiếp tục chuyển 2 chiến sĩ lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên sâu.

TP.HCM: Nổ thùng hóa chất khi chữa cháy, 2 chiến sĩ bị bỏng - Ảnh 3.

Tay của chiến sĩ PCCC bị hóa chất làm bỏng

Đến chiều 20.4, đoàn công tác do đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM, đã trực tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên 2 cán bộ, chiến sĩ bị thương. Tại đây, lãnh đạo đơn vị ghi nhận tinh thần dũng cảm, không ngại nguy hiểm khi làm nhiệm vụ, đồng thời mong muốn 2 chiến sĩ giữ vững tinh thần, tích cực điều trị để sớm hồi phục sức khỏe.

Hiện 2 cán bộ, chiến sĩ đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị tích cực. Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 cũng bố trí lực lượng túc trực hỗ trợ chăm sóc.

Cháy nhà xưởng gần cây xăng ở TP.HCM, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên

Đám cháy bùng phát tại nhà xưởng phía sau cây xăng ở phường Tân Hiệp (TP.HCM) khiến nhiều người hoảng hốt, cột khói đen cao hàng chục mét bốc lên cuồn cuộn.

