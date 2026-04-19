TP.HCM: Cháy xưởng gỗ gần vòng xoay An Phú, khói đen cuồn cuộn

Trưa 19.4, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 30 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, triển khai chữa cháy và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty sản xuất, gia công gỗ trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường An Phú, TP.HCM).

Đám cháy bùng phát tại công ty sản xuất, gia công gỗ trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực bồn hút bụi mùn cưa của xưởng gỗ, sau đó nhanh chóng lan rộng. Đám cháy kèm nhiều tiếng nổ lớn, khói đen cuồn cuộn bốc cao, lan rộng ra khu vực xung quanh.

Phát hiện cháy, công nhân và lực lượng bảo vệ tại chỗ đã dùng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa nhưng không hiệu quả do nhiệt độ cao và vật liệu dễ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai nhiều hướng tiếp cận để dập lửa, đồng thời chống cháy lan sang các công trình lân cận. Khu vực xung quanh nhanh chóng được phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy.

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong xưởng có hàng chục công nhân đang làm việc. Các công nhân đã kịp thời di chuyển ra ngoài an toàn.

Một lượng lớn mùn cưa đổ tràn ra ngoài, khói âm ỉ bốc lên ẢNH: CTV

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực xưởng bị ám khói đen, nhiều mảng tôn và vách kim loại biến dạng, cháy xém loang lổ. Khu vực bồn hút bụi hư hỏng nặng, cửa và kết cấu xung quanh cong vênh, bên trong vẫn còn âm ỉ khói.

Một lượng lớn mùn cưa đổ tràn ra ngoài, chất thành đống trước cửa xưởng, tiềm ẩn nguy cơ cháy âm ỉ. Lực lượng cảnh sát PCCC cùng người dân vẫn túc trực, kiểm tra và xử lý các điểm còn khói để ngăn cháy bùng phát trở lại.

Đến khoảng 11 giờ 30, đám cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.