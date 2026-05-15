TP.HCM: Ngăn chặn gần 7 tấn thịt 'bẩn' chuẩn bị tuồn ra thị trường tiêu thụ

Ngày 15.5, đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp các cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý gần 7 tấn thịt "bẩn" chuẩn bị tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản với chủ lô gà, vịt không có giấy kiểm dịch ẢNH: CTV

Sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ TP.HCM phối hợp Công an phường Thới An kiểm tra đột xuất điểm giết mổ heo ở căn nhà không số ven rạch Rõng Tùng, khu phố 39. Tại đây, cơ quan chức năng ghi nhận lò đang giết mổ 4 con heo, tổng trọng lượng khoảng 500 kg.

Qua làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép liên quan hoạt động giết mổ cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định. Bên cạnh đó, khu vực giết mổ không đảm bảo điều kiện vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và phát sinh dịch bệnh. Đoàn đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ số tang vật này để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, khuya 14.5 và rạng sáng 15.5, Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ TP.HCM phối hợp lực lượng CSGT và Công an xã Bình Chánh tổ chức kiểm tra các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua tuyến quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Linh.

Tại đậy, lực lượng phát hiện ông V.P.T vận chuyển gần 190 kg lòng gà và ông B.T.L vận chuyển gần 500 kg thịt heo bằng các xe ô tô tải, từ một số tỉnh khác vào TP.HCM tiêu thụ. Làm việc với đoàn liên ngành, chủ các lô hàng thừa nhận không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất tỉnh, không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông V.P.T và ông B.T.L về hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời tiêu hủy toàn bộ lô hàng trên theo quy định pháp luật.

Lò giết mổ heo không phép bị cơ quan chức năng bắt quả tang ẢNH: CTV

Lò mổ heo "3 không" bị bắt quả tang ẢNH: CTV

Liên quan đến lĩnh vực này, chiều và tối 14.5, Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ TP.HCM phối hợp lực lượng CSGT và Công an xã Trừ Văn Thố kiểm tra nhiều xe chở động vật qua ấp Bằng Lăng.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 4 lô hàng (gà, vịt) của bà T.T.N.H (38 tuổi, ở phường Bình Hòa), ông H.D.T (53 tuổi, ở phường An Phú), bà N.T.N (34 tuổi, xã Bàu Bàng) và ông T.Đ.D (quê Đồng Nai) vận chuyển hơn 1.860 con gà, vịt với tổng trọng lượng khoảng 5.500 kg.

Làm việc với đoàn kiểm tra, cả 4 chủ lô hàng đều không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch và không lập hồ sơ, ghi chép, lưu giữ thông tin truy xuất nguồn gốc.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, từ chiều 14.5 đến sáng 15.5, đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý gần 7 tấn thịt "bẩn" đang trên đường vận chuyển vào TP.HCM tiêu thụ.

Các vụ việc được phát hiện trong bối cảnh dư luận cả nước đang lo ngại về tình trạng thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc và các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra thời gian gần đây. Do đó, việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào TP.HCM được xem là cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM phối hợp các đơn vị chức năng chốt tại các cửa ngõ vào TP.HCM ẢNH: CTV

Số lòng gà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ ẢNH: CTV

Theo cơ quan chức năng, tình trạng vận chuyển, giết mổ động vật không rõ nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và lây lan dịch bệnh. Việc liên tiếp phát hiện các lô hàng “bẩn” cho thấy các đường dây, đầu nậu vẫn tìm cách đưa thực phẩm kém chất lượng vào thị trường tiêu thụ nếu không được kiểm tra, ngăn chặn kịp thời.