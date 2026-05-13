Thời sự

Phát hiện xe tải chở hơn 1,5 tấn gà 'bẩn' vào TP.HCM tiêu thụ

Trần Duy Khánh
13/05/2026 16:53 GMT+7

Chiếc xe tải chở hơn 1,5 tấn thịt và lòng gà 'bẩn' từ nơi khác vào TP.HCM tiêu thụ, không có giấy kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo vệ sinh thú y.

Ngày 13.5, đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cho biết vừa phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện, xử lý vụ vận chuyển hơn 1,5 tấn sản phẩm gà "bẩn" đưa vào TP.HCM tiêu thụ.

Lô gà "bẩn" được vận chuyển vào TP.HCM tiêu thụ

Trước đó, khoảng 0 giờ 40 phút cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ TP.HCM (tổ công tác đặc biệt được thành lập theo Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 12.2.2026 của UBND TP.HCM) tổ chức kiểm tra các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên quốc lộ 22, đoạn qua xã Củ Chi.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông N.N.D vận chuyển bằng ô tô hơn 1,5 tấn sản phẩm động vật từ tỉnh Tây Ninh vào TP.HCM để tiêu thụ. Lô hàng gồm 650 con gà đã làm sẵn và 322 kg phụ phẩm, lòng gà.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất tỉnh, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.N.D về hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ lô gà "bẩn" theo quy định pháp luật.

Phương tiện chở thịt gà "bẩn" bị bắt quả tang

Số sản phẩm gà "bẩn" được đưa đi tiêu hủy

Tiêu hủy lô hàng

Theo cơ quan chức năng, việc kiểm tra nhằm ngăn chặn nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM: Phát hiện 1 tấn heo chết, bốc mùi hôi thối trên đường đi tiêu thụ

Cơ quan chức năng TP.HCM vừa kiểm tra và phát hiện người phụ nữ điều khiển xe bán tải, chở 1 tấn heo chết, bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ.

