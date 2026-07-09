Toàn cảnh 17h: Điều tra vụ cháy nghi phóng hỏa tại TP.HCM | Nguy cơ sạt lở ở 7 tỉnh thành

Toàn cảnh 17h ngày 9.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 9.7: Vụ cháy nghi phóng hỏa tại TP.HCM | Nguy cơ lũ quét ở 7 tỉnh thành

Đổi giấy phép lái xe: 4 diện được giải quyết, 2 diện không được đổi

Người dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe cần lưu ý các trường hợp được cấp mới, cũng như những trường hợp chưa được giải quyết theo quy định hiện hành.

Đổi giấy phép lái xe: 4 diện được giải quyết, 2 diện không được đổi

Mưa lớn 250 mm, 7 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Hôm nay 9.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo mưa lớn diện rộng ở miền Bắc.

Mưa lớn 250 mm, 7 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Mỹ lại tấn công Iran sau khi ông Trump nói thỏa thuận đã “kết thúc”

Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng thỏa thuận tạm thời để chấm dứt chiến tranh đã "kết thúc".

Đợt tấn công mới nhất đã làm rung chuyển một số thành phố dọc bờ biển phía nam của Iran và khiến một số khu vực mất điện. Phía Mỹ nói đây là hành động nhằm đáp trả vụ tấn công nhằm vào ba tàu chở hàng đi qua eo biển trong ngày 7.7.

Mỹ lại tấn công Iran sau khi ông Trump nói thỏa thuận đã ‘kết thúc’

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