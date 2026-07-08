Toàn cảnh 17h: Sức càn quét của siêu bão Bavi | Tổng giám chế ATVNCG lên tiếng xin lỗi

Toàn cảnh 17h ngày 8.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Tuyến đường trên cao dài gần 18km, 6 làn xe ở TP.HCM: Đội khảo sát đã bắt đầu đo đạc

Giữa dòng phương tiện nối đuôi nhau trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, những kỹ sư khảo sát lặng lẽ triển khai công việc trên dải phân cách giữa tuyến đường. Những ngày đầu tháng 7.2026, lực lượng khảo sát đang tiến hành các bước đầu phục vụ việc nghiên cứu dự án đường trên cao dọc tuyến Nguyễn Văn Linh, công trình đang được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ áp lực giao thông cho cửa ngõ phía nam TP.HCM.

Tuyến đường trên cao dài gần 18km, 6 làn xe ở TP.HCM: Đội khảo sát đã bắt đầu đo đạc

Theo phương án đang được nghiên cứu, tuyến đường trên cao sẽ đi trên dải phân cách giữa đại lộ Nguyễn Văn Linh, dài khoảng 17,8 km, quy mô 6 làn xe, kết nối từ khu vực cầu Thủ Thiêm 4 đến Quốc lộ 1. UBND TP.HCM đã chấp thuận giao liên danh Đèo Cả - Trí Tín lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP). Ngoài tuyến chính, phương án nghiên cứu còn gồm 7 nút giao tại các vị trí trọng điểm như Phạm Hùng, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Lương Bằng, quốc lộ 50 và quốc lộ 1.

Cận cảnh tuyến đường Cam Ly - Phước Thành về đích sau khi gỡ nút thắt mặt bằng

Ngày 7.7.2026, ghi nhận của Thanh Niên tại dự án đường Cam Ly - Phước Thành cho thấy những hạng mục cuối cùng đang được đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện, đánh dấu việc tuyến đường dài gần 9 km chính thức về đích sau nhiều năm triển khai.

Cận cảnh tuyến đường Cam Ly - Phước Thành về đích sau khi gỡ nút thắt mặt bằng

Siêu bão Bavi đã giảm cấp, Biển Đông có sóng cao 5 mét

Cập nhật tin tức mới nhất về siêu bão Bavi đang hoạt động trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, siêu bão Bavi đã giảm cấp và tiếp tục hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc).

Siêu bão Bavi đã giảm cấp, Biển Đông có sóng cao 5 m





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