Siêu bão Bavi gây ra gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông

Sáng 7.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật thông tin mới nhất về siêu bão Bavi đang hoạt động trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương.

Siêu bão Bavi sẽ gây ra gió mạnh trên Biển Đông từ ngày 10 -11.7 ẢNH: NCHMF

Sau khi đạt đỉnh cường độ ở cấp 17, sáng nay siêu bão giảm xuống cấp 16, giảm đi 1 cấp so với ngày 6.7. Lúc 7 giờ sáng nay 7.7, tâm siêu bão Bavi ở vào khoảng 16,2 độ vĩ bắc và 140,0 độ kinh đông. Hiện nay, siêu bão Bavi cách miền Trung Philippines khoảng 1.850 km về phía đông và cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 2.100 km về phía đông nam.

Dự báo trong 24 giờ tới siêu bão Bavi di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ khá nhanh vào khoảng 25 - 30 km/giờ.

Từ khoảng ngày 9.7, siêu bão Bavi di chuyển chậm lại còn khoảng 15 - 20 km và đổi hướng, di chuyển theo hướng tây tây bắc hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Ảnh hưởng siêu bão Bavi, Biển Đông có sóng cao 5 m

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, siêu bão Bavi sẽ duy trì cường độ mạnh cấp siêu bão trong khoảng 2 - 3 ngày tới.

Khoảng ngày 10.7, cường độ siêu bão Bavi sẽ giảm dần. Dự báo khoảng ngày 11.7, bão sẽ di chuyển qua phần phía bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc). Đến khoảng ngày 12.7, bão sẽ đổ bộ vào khu vực Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền của Trung Quốc và suy yếu dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, dù rất ít khả năng đi vào Biển Đông nhưng do hoàn lưu siêu bão có bán kính cực kỳ rộng lớn, siêu bão Bavi cũng có thể tác động đến thời tiết của Biển Đông.

Từ ngày 9.7, gió tây nam ở phía nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6. Từ ngày 10 - 11.7, toàn bộ khu vực bắc, giữa và nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6 - 7, sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Bavi, đồng thời cảnh báo tàu, thuyền hoạt động trên các vùng biển nói trên cần chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết để chủ động kế hoạch sản xuất, đảm bảo an toàn.