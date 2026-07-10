Bộ trưởng GD-ĐT: Hướng tới kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, chất lượng

Bộ GD-ĐT vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Theo Cổng thông tin điện tử Bộ GD-ĐT, phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nêu một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Bộ GD-ĐT là đánh giá toàn diện việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tiếp tục hoàn thiện để hướng tới một kỳ thi an toàn, chất lượng, hiệu quả; đồng thời nghiên cứu đổi mới tuyển sinh đầu cấp, nhất là tuyển sinh lớp 10.

Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, Bộ trưởng yêu cầu tập trung chuẩn bị các điều kiện để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng; bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên; tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục theo hướng tăng cường giáo dục STEM, giáo dục đạo đức, phẩm chất; giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách cho giáo viên; xây dựng trường học an toàn, phòng, chống bạo lực học đường và đẩy mạnh thử nghiệm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị ẢNH: MOET

Trước đó, Bộ GD-ĐT cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, Bộ đang tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát tổng thể kết quả kỳ thi.

Bộ GD-ĐT cũng có văn bản yêu cầu các sở GD-ĐT chủ động kiểm tra, xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có); kiến nghị các giải pháp tổ chức kỳ thi trong thời gian tới và báo cáo về Bộ GD-ĐT trước ngày 10.7.

Trao đổi thêm về cách làm, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, việc rà soát được Bộ GD-ĐT phân cấp cho địa phương với những yêu cầu cụ thể. Nếu thấy có dấu hiệu bất thường thì việc xem xét đến từng bài thi là hoàn toàn có thể, khi cần thiết thì phải phối hợp với lực lượng chức năng, có chuyên môn để rà soát, xác minh.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT khẩn trương, rà soát quy chế, quy định tổ chức kỳ thi, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong tất cả các khâu, các bước của kỳ thi (như sử dụng máy quét cầm tay, lắp camera tại phòng thi, công tác nhân sự tham gia kỳ thi...). Có văn bản chấn chỉnh các địa phương, các cơ sở giáo dục liên quan đến công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT, không để tái diễn tình trạng vi phạm quy chế thi và quy định pháp luật.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, dư luận lại một lần "rúng động" về những sai phạm xảy ra tại Tuyên Quang. Điều đáng nói sai phạm chỉ được phát hiện sau khi dư luận phản ánh những bất thường về điểm 10 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và đến thời điểm này Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 4 bị can liên quan vụ việc. Ngoài ra, Sở GD-ĐT tỉnh này đề xuất thi lại môn toán để "đảm bảo quyền lợi cho học sinh".

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định. Trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ GD-ĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp.

Thanh Niên đã có nhiều bài viết phản ánh kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội, không chỉ bởi mục tiêu xét tốt nghiệp THPT mà vì hầu hết các trường sử dụng để xét tuyển ĐH.

Từ khi Bộ GD-ĐT gọi kỳ thi này là kỳ thi THPT quốc gia với mục tiêu "2 trong 1" đến nay, không ít chuyên gia đã góp ý việc gộp 2 kỳ thi là khiên cưỡng và khó nhất vẫn là khâu ra đề vì một đề thi chung sẽ khó đáp ứng 2 mục đích khác nhau về bản chất.

Đó là chưa kể những hệ lụy tiêu cực nảy sinh khi kỳ thi được tổ chức ở địa phương, giao cho địa phương chủ trì. Thực tế sai phạm chấn động trong khâu chấm thi năm 2018 ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình và khâu coi thi ở Tuyên Quang năm nay đã cho thấy điều đó.