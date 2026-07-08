Bộ GD-ĐT yêu cầu giám đốc các sở GD-ĐT rà soát kết quả thi tốt nghiệp THPT

Cùng với đó, Bộ GD-ĐT có văn bản yêu cầu giám đốc các sở GD-ĐT chủ động kiểm tra, phát hiện, xác minh và xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có). Các sở GD-ĐT tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra, xác minh; đánh giá nguyên nhân đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường (nếu có) để báo cáo với bộ.

Các sở GD-ĐT còn được yêu cầu kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường công tác tổ chức kỳ thi trong thời gian tới và gửi báo cáo về Bộ GD-ĐT trước ngày 10.7.

Sau bất thường điểm thi tốt nghiệp THPT môn toán tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang, Bộ GD-ĐT tiếp tục rà soát kết quả thi trên cả nước ẢNH: LONG QUYỀN

Như Thanh Niên đã thông tin, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo về kết luận của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Phó thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang làm rõ vi phạm, đối tượng trong vụ việc; trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp sai phạm.

UBND tỉnh Tuyên Quang được yêu cầu chủ động tổ chức họp báo, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho cơ quan báo chí. Nghiêm túc nhận trách nhiệm về thiếu sót, sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện (nếu có); công khai thông tin chính xác, kịp thời, phù hợp, bảo vệ danh tính, tâm lý và quyền lợi hợp pháp của thí sinh, không để vụ việc gây hoang mang trong toàn ngành giáo dục và địa phương...

Sau vụ việc này, Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước; trường hợp phát hiện thấy những vấn đề bất thường, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền.

Đồng thời, khẩn trương rà soát quy chế, quy định tổ chức kỳ thi, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong tất cả các khâu, các bước của kỳ thi (như sử dụng máy quét cầm tay, lắp camera tại phòng thi, công tác nhân sự tham gia kỳ thi...).

Có văn bản chấn chỉnh các địa phương, các cơ sở giáo dục liên quan đến công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT, không để tái diễn tình trạng vi phạm quy chế thi và quy định pháp luật.

Như tin đã đưa, kết quả thi tốt nghiệp THPT của học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý khi có hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm toán trở lên; trong đó hơn 140 em đạt điểm 10 tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.

Chiều 5.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp.