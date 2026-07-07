Vụ điểm 10 toán tại Tuyên Quang: Rà soát kết quả thi tốt nghiệp THPT cả nước

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận sự quyết liệt, nghiêm túc và khẩn trương vào cuộc của Bộ GD-ĐT, Bộ Công an, UBND tỉnh Tuyên Quang trong xử lý vụ việc liên quan đến kết quả bài thi môn toán cao bất thường tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Chính phủ yêu cầu rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT trên cả nước ẢNH: T.N

Vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới ngành giáo dục và toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang tập trung tạo mọi điều kiện về chủ trương, chính sách, thể chế, ưu tiên mọi nguồn lực, điều kiện để hỗ trợ ngành giáo dục.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, đây là một vụ việc có tính chất cá biệt, riêng lẻ, không phản ánh kết quả của toàn bộ kỳ thi, sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành Giáo dục và thí sinh trên cả nước.

Phó thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ GD-ĐT, các cơ quan liên quan, UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo xử lý vụ việc tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân.

Bảo đảm quyền lợi chính đáng cho thí sinh trước 9.7

Phó thủ tướng giao UBND tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc mất an toàn của kỳ thi theo quy định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành giáo dục.

Đồng thời, khẩn trương tiến hành rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn, giám sát, tổ chức kỳ thi.

Đặc biệt, có phương án xử lý, khắc phục hậu quả phù hợp, đúng quy định đối với vụ việc bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh; kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

UBND tỉnh Tuyên Quang đánh giá toàn diện, công tâm, khách quan đối với công tác tổ chức, kết quả kỳ thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang; tổ chức trao đổi, làm việc với tất cả phụ huynh và học sinh của nhà trường tham gia kỳ thi, trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất với Bộ GD-ĐT về phương án xử lý cụ thể bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh; hoàn thành trước ngày 9.7.

Chủ động tổ chức họp báo, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho cơ quan báo chí. Nghiêm túc nhận trách nhiệm về thiếu sót, sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện (nếu có); công khai thông tin chính xác, kịp thời, phù hợp, bảo vệ danh tính, tâm lý và quyền lợi hợp pháp của thí sinh, không để vụ việc gây hoang mang trong toàn ngành giáo dục và địa phương.

Làm rõ vi phạm, trách nhiệm xử lý nghiêm

Phó thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang làm rõ vi phạm, đối tượng trong vụ việc; trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp sai phạm.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước; trường hợp phát hiện thấy những vấn đề bất thường, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền.

Đồng thời, khẩn trương, rà soát quy chế, quy định tổ chức kỳ thi, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong tất cả các khâu, các bước của kỳ thi (như sử dụng máy quét cầm tay, lắp camera tại phòng thi, công tác nhân sự tham gia kỳ thi...).

Có văn bản chấn chỉnh các địa phương, các cơ sở giáo dục liên quan đến công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT, không để tái diễn tình trạng vi phạm quy chế thi và quy định pháp luật.

Như tin đã đưa, kết quả thi tốt nghiệp THPT của học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý. Hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm toán trở lên; trong đó hơn 140 em đạt điểm 10 tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.

Chiều 5.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp.