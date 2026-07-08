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Thời sự

Rà soát kết quả thi tốt nghiệp THPT trên cả nước

Mai Hà
Mai Hà
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Phó thủ tướng ghi nhận sự quyết liệt, nghiêm túc và khẩn trương vào cuộc của Bộ GD-ĐT, Bộ Công an, UBND tỉnh Tuyên Quang trong xử lý vụ việc liên quan đến kết quả bài thi môn toán cao bất thường tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới ngành giáo dục và toàn xã hội. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, đây là vụ việc có tính chất cá biệt, riêng lẻ, không phản ánh kết quả của toàn bộ kỳ thi, sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành giáo dục và thí sinh trên cả nước.

Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc mất an toàn của kỳ thi. Tỉnh phải đánh giá toàn diện, công tâm, khách quan đối với công tác tổ chức, kết quả kỳ thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang; tổ chức trao đổi, làm việc với tất cả phụ huynh và học sinh nhà trường tham gia kỳ thi, trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất với Bộ GD-ĐT về phương án xử lý cụ thể, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh; hoàn thành trước ngày 9.7.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang làm rõ vi phạm, đối tượng trong vụ việc; trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp sai phạm.

Phó thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước; trường hợp phát hiện thấy những vấn đề bất thường, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền. Khẩn trương rà soát quy chế, quy định tổ chức kỳ thi, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong tất cả các khâu, các bước của kỳ thi...

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