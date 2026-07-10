Đã tìm thấy 29 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, tiếp tục được triển khai khẩn trương trong ngày 10.7.



Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 8 bộ di vật. Trong số các di vật được tìm thấy có 2 chiếc nhẫn vàng, 1 cây bút, lọ dầu gió cùng một số vật dụng khác.

Quá trình khai quật được lực lượng chức năng tiến hành thận trọng, bóc tách và sàng lọc kỹ từng lớp đất trong khu vực rãnh mộ, nhằm bảo đảm không bỏ sót hài cốt và di vật.

Trong ngày 10.7, lực lượng chức năng phát hiện thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 8 bộ di vật tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: THÚY LIỄU

Sau khi được đưa lên khỏi rãnh mộ, hài cốt liệt sĩ được chuyển đến khu vực chuyên môn để làm sạch, lấy và lưu mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN. Hài cốt sau đó được bao bọc, đặt vào tiểu quách và đưa về nhà quàn để bảo quản.

Tính đến hết ngày 10.7, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng là 29. Ngày 11.7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm.

Dự kiến trong sáng 11.7, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM.

Sau lễ tưởng niệm, đoàn công tác sẽ thăm, kiểm tra, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Hoạt động nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.