Phát hiện nhẫn vàng, bút viết cùng hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Sáng 10.7, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM tiếp tục được triển khai khẩn trương. Lực lượng chức năng mở rộng phạm vi khai quật, thận trọng bóc tách và sàng lọc từng lớp đất tại khu vực rãnh mộ.



Trong quá trình tìm kiếm, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ cùng các di vật, gồm 2 chiếc nhẫn vàng, 1 cây bút viết và lọ dầu gió.

Đôi nhẫn vàng được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ sáng 10.7 ẢNH: THÚY LIỄU

Sau gần sáu thập kỷ nằm dưới lòng đất ẩm, các di vật vẫn còn hình dạng tương đối nguyên vẹn. Đây là những vật dụng nhỏ bé, từng gắn với các liệt sĩ trong những ngày chiến đấu và có thể trở thành nguồn thông tin quan trọng phục vụ việc xác minh danh tính.

Cây bút viết được tìm thấy sáng 10.7 ẢNH: THÚY LIỄU

Các di vật sau khi được đưa lên khỏi rãnh mộ đều được lực lượng chuyên môn tiếp nhận, bảo quản và ghi nhận vị trí phát hiện để phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu sau này.

Đối với hài cốt liệt sĩ, sau khi quy tập, lực lượng chức năng chuyển về khu vực chuyên môn để làm sạch, lấy và lưu mẫu sinh phẩm. Hài cốt sau đó được bao bọc, đặt vào tiểu quách rồi đưa về khu vực nhà tưởng niệm.

Thông tin các hài cốt liệt sĩ được ghi lại đầy đủ, rõ ràng ẢNH: THÚY LIỄU

Theo thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, riêng trong sáng 10.7, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ.

Ông cho biết lực lượng của Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Đội K74 cùng các cơ quan liên quan đang thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tuy nhiên, tiến độ tìm kiếm phải đi cùng yêu cầu cẩn trọng, chặt chẽ và khoa học, bảo đảm không để sót hài cốt liệt sĩ.

Những bộ hài cốt và phần đất xung quanh được lấy mẫu, làm sạch và lưu giữ cẩn thận phục vụ công tác giám định ADN ẢNH: THÚY LIỄU

Các liệt sĩ đã nằm dưới lòng đất từ năm 1968, đến nay 58 năm nên mức độ phân hủy của từng hài cốt khác nhau. Những hài cốt không được bọc trong túi hoặc tấm tăng có thể đã phân hủy mạnh, một số phần hòa lẫn vào đất.

Vì vậy, từng lớp đất trong rãnh mộ đều được sàng lọc kỹ. Những phần đất có dấu vết liên quan đến hài cốt cũng được thu gom để phục vụ công tác giám định.

Hài cốt liệt sĩ được đặt trong các tiểu quách, phủ cờ Tổ quốc ẢNH: THÚY LIỄU

Đối với phần rãnh mộ kéo dài về phía bờ hồ, lực lượng chức năng tạm thời chưa khai quật sâu do nguy cơ nước tràn vào. Trước mắt, các đơn vị tập trung tìm kiếm ở khu vực phía trên, sau đó sẽ xây dựng phương án ngăn nước để tiếp tục quy tập những hài cốt được nhận định còn nằm bên trong.

TP.HCM cũng sẽ phối hợp với đơn vị chuyên môn đẩy nhanh việc phân tích mẫu sinh phẩm, đối chiếu với Ngân hàng ADN liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, qua đó xác định danh tính, sớm đưa các liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.