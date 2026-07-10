Quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Sáng 10.7, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM tiếp tục được triển khai khẩn trương.



Có mặt tại hiện trường, thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, cho biết ngay sau khi nhận được báo cáo về tình hình tìm kiếm, ông đã trực tiếp xuống khu vực khai quật, cùng lực lượng làm nhiệm vụ theo dõi quá trình quy tập.

Máy xúc cào trúng khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, lập tức được yêu cầu dừng lại để kiểm tra ẢNH: THÚY LIỄU

Theo thiếu tướng Trần Chí Tâm, các lực lượng của Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Đội K73, K74 cùng các cơ quan liên quan đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

"Riêng trong sáng nay, anh em đã quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc. Chứng kiến anh em làm việc, nhiều lúc chúng tôi không kìm được xúc động", thiếu tướng Trần Chí Tâm chia sẻ.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm kiểm tra hiện trường khai quật sáng 10.7 ẢNH: THÚY LIỄU

Không vì tiến độ mà để sót hài cốt liệt sĩ

Đối với phần rãnh mộ kéo dài về phía bờ hồ, lực lượng chức năng tạm thời chưa khai quật sâu do nguy cơ nước tràn vào khu vực tìm kiếm. Trước mắt, các đơn vị tập trung quy tập hài cốt ở khu vực phía trên. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ xây dựng phương án ngăn nước để tiếp tục tìm kiếm những hài cốt được nhận định còn nằm sâu bên trong.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm khẳng định các lực lượng sẽ nỗ lực hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, quá trình khai quật phải được tiến hành cẩn trọng, chặt chẽ và khoa học, không vì tiến độ mà để sót hài cốt liệt sĩ.

Đội quy tập cẩn thận gỡ từng lớp đất ẢNH: THÚY LIỄU

"Chúng tôi quyết tâm làm sớm nhất nhưng phải hết sức kỹ lưỡng, bảo đảm không bỏ sót hài cốt, để đưa các chú, các bác về quy tập tại nghĩa trang, đáp ứng sự mong đợi của thân nhân, đồng bào và nhân dân", ông Tâm nói.

Hài cốt liệt sĩ được bọc trong túi ni lon, đội quy tập được yêu cầu gỡ hết đất để cất bốc ẢNH: THÚY LIỄU

Theo Phó chính ủy Quân khu 7, các liệt sĩ đã nằm dưới lòng đất từ năm 1968, đến nay đã 58 năm nên mức độ phân hủy của từng bộ hài cốt không giống nhau. Những hài cốt không được bọc trong túi hoặc tấm tăng có thể bị phân hủy rất mạnh, một số đã hòa lẫn vào đất.

Đưa hài cốt liệt sĩ vào bạt để đưa lên mặt đất ẢNH: THÚY LIỄU

Vì vậy, lực lượng làm nhiệm vụ phải tìm kiếm, sàng lọc từng lớp đất thật kỹ. Với những trường hợp hài cốt đã phân hủy, phần đất có dấu vết liên quan cũng được thu gom để phục vụ công tác giám định.

Các hài cốt được tìm thấy sáng 10.7 được bọc trong túi ni lon, nằm xếp lớp lên nhau ẢNH: THÚY LIỄU

"Dù hài cốt đã phân hủy thành đất, chúng tôi cũng phải thu gom đầy đủ, cố gắng đưa toàn bộ các chú, các bác về để giám định, xác định danh tính, sau đó đưa về với đồng đội, quê hương và gia đình", thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh.

Theo thiếu tướng Trần Chí Tâm, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM, thành phố sẽ phối hợp với đơn vị chuyên môn để đẩy nhanh việc phân tích mẫu sinh phẩm. Các dữ liệu sau đó sẽ được đối chiếu với Ngân hàng ADN liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, qua đó phục vụ việc xác định danh tính.

Một chiến sĩ thắp hương trong khu vực khai quật ẢNH: THÚY LIỄU

"Nếu quá trình lấy và phân tích mẫu thuận lợi, tôi tin rằng sẽ có thêm nhiều liệt sĩ được xác định danh tính, để sớm trở về với quê hương, gia đình", thiếu tướng Trần Chí Tâm nói.