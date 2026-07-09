Mộ liệt sĩ ở sân bay Tân Sơn Nhất: Đại học Mỹ sẽ cung cấp thêm tư liệu

Ngày 9.7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM (Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM) tiếp nhận kỷ vật chiến tranh và hồ sơ chôn cất liệt sĩ do Nhóm nghiên cứu Dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI) thuộc Đại học Texas Tech (Mỹ) trao tặng.



Các tài liệu được tiếp nhận gồm hồ sơ 3 kỷ vật liệt sĩ, hồ sơ chỉ dẫn sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại Bệnh viện K76A và hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 962, liên quan đến hiện vật được phát hiện trong quá trình tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Tại buổi làm việc, chia sẻ thêm về thông tin mộ liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất, luật sư Tạ Thu Phong, Trưởng nhóm nghiên cứu tại Việt Nam cho biết, nhóm nghiên cứu đã bước đầu tập hợp được hơn 10 bức ảnh quan trọng cùng một số sơ đồ, tư liệu liên quan.

Luật sư Tạ Thu Phong chia sẻ trong buổi làm việc chiều 9.7 ẢNH: THÚY LIỄU

Đáng chú ý, các hình ảnh này ghi nhận nhiều thi thể được tập trung tại một số vị trí sau trận đánh. Ngoài ra, còn có tư liệu phim quay vào thời điểm đó cho thấy khá rõ bối cảnh, địa hình và một số dấu vết có thể phục vụ công tác phân tích.

"Từ những bức ảnh, sơ đồ và đoạn phim này, nếu được đối chiếu với bản đồ, không ảnh và các nguồn tư liệu khác, chúng ta có thể phân loại, khoanh vùng và từng bước xác minh những vị trí có khả năng liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ", luật sư Phong nói.

Ông Phong cho biết nhóm nghiên cứu đang tiếp tục tập hợp các nguồn dữ liệu mở liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi hoàn thiện bước đầu, nhóm sẽ chia sẻ với TP.HCM để phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu và triển khai các bước tiếp theo.

Công tác đào tìm mộ liệt sĩ ở sân bay Tân Sơn Nhất năm 2017 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước đó, tại buổi làm việc ngày 18.6 giữa Bộ Tư lệnh TP.HCM và đoàn TTU-VWAI, các chuyên gia cho biết nguồn tư liệu có thể khai thác không chỉ nằm tại Trung tâm và kho lưu trữ Việt Nam thuộc Đại học Texas Tech, mà còn tại Cục Lưu trữ quốc gia Mỹ, các báo cáo sau tác chiến, nhật ký tham mưu hằng ngày, nguồn tư liệu từ các nhà nghiên cứu Úc, hình ảnh hàng không, ảnh vệ tinh và lời kể của cựu chiến binh.

Một nguồn tư liệu quan trọng là hồ sơ CDEC, gồm các tài liệu thu giữ trên chiến trường từ quân nhân tử trận hoặc bị bắt, sau đó được đưa về Sài Gòn trong thời chiến để phân tích, đánh giá. Khi kết hợp hồ sơ CDEC với báo cáo sau tác chiến, nhật ký đơn vị, lời kể nhân chứng và dữ liệu hình ảnh, nhóm nghiên cứu có thể xây dựng các báo cáo đối chiếu, giúp khoanh vùng những khu vực nghi có mộ tập thể.