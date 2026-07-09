Tìm liệt sĩ ở sân bay Tân Sơn Nhất: 50 cuộc gọi, tin nhắn 'có giá trị'

Sau 2 ngày nhận được sự hỗ trợ từ truyền thông, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tiếp nhận hơn 50 tin nhắn, cuộc gọi cung cấp thông tin có giá trị liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh vào mùng 1 và mùng 2 Tết Mậu Thân tại sân bay Tân Sơn Nhất.



Đáng chú ý, những thông tin này không chỉ đến từ TP.HCM mà còn từ Lâm Đồng, Bình Thuận. Bộ Tư lệnh TP.HCM đang tổng hợp dữ liệu, khảo sát thực tiễn và báo cáo Ban Chỉ đạo TP.HCM, Quân khu 7 để tiếp tục công tác tìm kiếm, quy tập.

Cận cảnh thực địa tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở sân bay Tân Sơn Nhất năm 2017 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thông tin trên được thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, chia sẻ tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức chiều 9.7.

Theo thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, hiện Bộ Tư lệnh TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm các liệt sĩ hy sinh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào mùng 1 và mùng 2 Tết Mậu Thân.

Tìm thấy 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết việc triển khai được thực hiện quyết liệt, theo hướng "dễ làm trước, khó làm sau", bảo đảm tỉ mỉ, chặt chẽ.

Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm được 11 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 6 hài cốt liệt sĩ có di vật, giấy tờ kèm theo; 5 bộ chưa có giấy tờ, di vật.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, thông tin tại họp báo chiều 9.7 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định có 2 lớp. Lớp thứ nhất là các đơn vị chủ lực tham gia trận đánh trong dịp Mậu Thân năm 1968; lớp thứ hai là các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn.

Để thuận lợi cho quá trình xác định danh tính và huy hiệu của các đơn vị từng chiến đấu từ năm 1968, Bộ Tư lệnh TP.HCM báo cáo Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và TP.HCM. Sau khi được đồng ý, việc tìm kiếm được tiến hành theo từng lớp, hết lớp này mới tiếp tục lớp khác.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng phối hợp Viện Hàn lâm lấy mẫu, xác định ADN. Đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan tại Tây Ninh lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trong giai đoạn 1965 - 1969.



"Khi có mẫu phẩm ADN của hài cốt liệt sĩ, chúng tôi sẽ tiến hành đối chiếu chéo. Khi đó sẽ có cơ hội xác định danh tính liệt sĩ", thiếu tướng Nguyễn Thành Trung thông tin.

Ứng dụng công nghệ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Theo Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, hiện đơn vị đang phối hợp Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Bách khoa tìm kiếm rãnh số 2. Đồng thời tiếp nhận thêm thông tin về các rãnh khác tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng sử dụng 2 giải pháp gồm ra đa và điện trở suất. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết TP.HCM là đơn vị đầu tiên của cả nước ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Họp báo do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM chủ trì ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Năm 2025, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tìm kiếm các liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Hòn Đá Lăng năm 1966. Sau đó, phương pháp này được báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia và ứng dụng tại 34 tỉnh, thành trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Một số địa phương như Quảng Ngãi, Quảng Trị cũng sử dụng phương pháp này, góp phần giảm thời gian, chi phí trong quá trình xác định khu vực tìm kiếm.

Thời gian tới, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tham mưu Ban Chỉ đạo TP.HCM rà soát các trận đánh trên địa bàn, xây dựng kế hoạch tìm kiếm lâu dài, đặc biệt trong giai đoạn 2026 - 2030. Đơn vị cũng sẽ thành lập ban nghiên cứu chuyên sâu để bóc tách lịch sử, bổ sung cơ sở dữ liệu nhằm đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt trong giai đoạn thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin".

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cũng thông tin, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM vừa tiếp nhận di vật chiến tranh và hồ sơ chôn cất liệt sĩ do Nhóm nghiên cứu Dự án, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI) thuộc ĐH Công nghệ Texas Tech (Mỹ) trao tặng.

Các hồ sơ này có giá trị nghiên cứu, đặc biệt liên quan đến giai đoạn năm 1968. Trong số các hiện vật được tiếp nhận, có 3 di vật của liệt sĩ do phía Mỹ thu giữ và trao lại. Ban Chỉ đạo TP.HCM sẽ trao lại các di vật này cho thân nhân gia đình liệt sĩ trước ngày 27.7, thể hiện sự tri ân đối với các gia đình liệt sĩ.