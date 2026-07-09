TP.HCM mở rộng quy mô khai quật mộ tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 9.7, việc mở rộng khai quật rãnh mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng bước sang giai đoạn mới khi lực lượng Bộ Tư lệnh TP.HCM và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh khu vực rãnh mộ dài khoảng 25 m.

Mỗi ô khai quật được được đánh dấu, ghi nhận hiện trạng trước khi tiến hành bóc tách thủ công nhằm bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hài cốt và các di vật còn sót lại dưới lòng đất trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Sau những phát hiện ban đầu, khu vực khai quật được mở rộng nhằm làm rõ phạm vi rãnh mộ tập thể ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Rãnh mộ tập thể dài khoảng 25 m tiếp tục được nối dài từng mét đất với hy vọng tìm thêm những người lính còn nằm lại ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, việc mở rộng phạm vi khai quật được thực hiện trên cơ sở của các nhân chứng cung cấp, những dấu hiệu phát hiện tại hiện trường và kết quả đối chiếu tư liệu. Mục tiêu không chỉ tìm kiếm thêm hài cốt liệt sĩ mà còn thu thập những dấu vết, di vật có giá trị phục vụ công tác giám định, xác minh danh tính.

Phạm vi khai quật được mở rộng trên cơ sở của các nhân chứng cung cấp, các dấu hiệu phát hiện tại hiện trường và kết quả khảo sát trước đó ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại hiện trường, mọi thao tác đều được thực hiện với sự tập trung cao độ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi là hài cốt hoặc di vật, việc khai quật được chuyển sang thực hiện thủ công. Từng mảnh vải hay một mẫu vật còn sót lại đều được đánh dấu, ghi chép và bảo quản theo đúng quy trình chuyên môn để phục vụ công tác tìm kiếm các liệt sĩ.

Sau khi quy tập được nhiều bộ hài cốt, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng rãnh khai quật với hy vọng còn những người lính đang nằm lại ở khu vực lân cận ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các chiến sĩ công binh sử dụng thiết bị chuyên dụng để rà tìm vật nổ trước khi mở rộng phạm vi khai quật ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bóc tách khu vực mở rộng của rãnh mộ tập thể. Từng lớp đất được xử lý tỉ mỉ với hy vọng tìm thêm hài cốt và di vật của các liệt sĩ đã hy sinh gần 60 năm trước ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những mảnh vải, vật thể nghi liên quan được lực lượng chuyên trách ghi nhận, bảo quản để phục vụ công tác tìm kiếm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Mỗi dấu vết tại hiện trường đều được lực lượng làm nhiệm vụ ghi chép, đánh dấu và lưu lại theo đúng quy trình phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những linh cữu được Bộ Tư lệnh TP.HCM chuẩn bị sẵn phục vụ công tác tiếp nhận, bảo quản hài cốt các liệt sĩ trong đợt mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong thời gian tới, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại công viên Lê Thị Riêng căn cứ vào các dấu hiệu thu thập được trong quá trình tìm kiếm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chia sẻ tại hiện trường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng sáng 9.7, thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí, truyền thông và cộng đồng mạng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

"Chúng tôi rất cảm ơn vai trò của báo chí, truyền thông và cộng đồng mạng đã đồng hành, hỗ trợ rất nhiều. Nếu không có báo chí và truyền thông, việc tìm kiếm thông tin về các liệt sĩ sẽ gặp rất nhiều khó khăn", thiếu tướng Nguyễn Thành Trung chia sẻ.

Theo thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, ngày 28.5, khi Bộ Tư lệnh TP.HCM đăng thông tin tìm kiếm các nhân chứng từng chứng kiến việc chôn cất liệt sĩ trên các cơ quan báo chí, thông tin đã nhanh chóng được lan tỏa. Từ đó, nhiều nhân chứng đã liên hệ, phối hợp cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, khảo sát, góp phần quan trọng vào kết quả tìm kiếm.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết Bộ Tư lệnh TP.HCM đang tiếp tục thu thập thông tin từ nhân chứng và thân nhân liệt sĩ liên quan đến các trận đánh tại sân bay Tân Sơn Nhất trong đêm 30, rạng sáng 31.1.1968.

Chỉ sau một ngày thông tin được báo chí, truyền thông và cộng đồng mạng chia sẻ, đơn vị đã tiếp nhận hơn 50 tin nhắn, cuộc gọi có giá trị, phục vụ công tác tìm kiếm liệt sĩ tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian tới.

"Chúng tôi mong các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đồng hành, ủng hộ Bộ Tư lệnh TP.HCM trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Sau chiến dịch này, hành trình tìm kiếm vẫn chưa dừng lại. Khi còn một liệt sĩ của TP.HCM chưa được trở về, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm cho đến khi đưa được các anh trở về với gia đình, với đồng đội", thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nói.