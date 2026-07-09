Bí thư Trần Lưu Quang: Quy chế phối hợp phải rõ người, rõ việc, không đổ thừa

Sáng 9.7, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa 4 cơ quan nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ký kết quy chế phối hợp ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết quy chế phối hợp sẽ tập trung vào 5 nội dung trọng tâm.

Cụ thể gồm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và bầu hội thẩm nhân dân; tổ chức lấy ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức kỳ họp HĐND TP.HCM; tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Phát biểu tại buổi ký kết quy chế phối hợp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, điều quan trọng nhất sau khi ký kết là các bên phải thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, đã nói được thì làm được.

"Đã hứa và đã ký là phải thực hiện cho tốt với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Quy chế phối hợp có giá trị lớn nhất là giải quyết thái độ đùn đẩy trách nhiệm. Phối hợp là phân rõ ai phải làm gì, chứ không đổ thừa nữa", Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh quy chế phối hợp phải rõ người, rõ việc ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng lưu ý, đã phối hợp thì nội dung phải rõ, nhiệm vụ phải cụ thể. Vì vậy, các đơn vị phía dưới cần xây dựng kế hoạch chi tiết hơn, xác định rõ việc nào làm trước, việc nào làm sau, ai chủ trì, ai phối hợp.

Một yêu cầu khác được Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh là sự gương mẫu của người đứng đầu. Theo ông, việc ký kết không chỉ là trách nhiệm của những người đại diện ngồi trên ký văn bản mà còn là trách nhiệm của lãnh đạo các bộ phận trực tiếp triển khai bên dưới.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị các bên áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quá trình phối hợp. Bởi lẽ, nếu việc gì cũng tổ chức họp thì sẽ mất nhiều thời gian, trong khi chuyển đổi số có thể giúp công việc nhanh hơn, minh bạch hơn và theo dõi tiến độ hiệu quả hơn.

Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng việc đưa hoạt động phối hợp lên môi trường số không chỉ giúp giảm tải cho các đơn vị vốn đang có rất nhiều việc, mà còn là cách thử nghiệm một phương thức phối hợp mới. Nếu làm tốt, đây có thể trở thành mô hình để các cơ quan, đơn vị khác tham khảo, áp dụng.

Lãnh đạo TP.HCM chụp hình lưu niệm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết việc ký kết quy chế là bước khởi đầu, quan trọng là hiệu quả triển khai trong thực tiễn. Ông Minh khẳng định ngay sau hội nghị ký kết, các cơ quan sẽ phổ biến nội dung quy chế đến các đơn vị để sự phối hợp hiệu quả, thực chất, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

"Mục tiêu lớn nhất là xử lý những vấn đề mà thành phố đang đối mặt, để người dân thành phố cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng", ông Minh nói thêm.