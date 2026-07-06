Bí thư Trần Lưu Quang: Trình Quốc hội luật Đô thị đặc biệt trong tháng 8.2026

Ngày 6.7, hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 7 kết thúc sau 1 buổi làm việc. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao của các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đối với các nội dung quan trọng trình tại hội nghị.

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng những kết quả đạt được là chưa từng có. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đề án, tạo chuyển biến trong hoàn thiện thể chế, công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường, chống ngập, an sinh xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trong đó, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm tăng 8,55%. "Đây là con số rất có giá trị, cao hơn trung bình cả nước. Chất lượng tăng trưởng có sự thay đổi theo hướng thực chất hơn, gắn với thực tế hơn", Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá. Dù vậy, con số này vẫn còn xa so với mục tiêu tăng trưởng "2 con số" mà TP.HCM đã cam kết.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 7 ẢNH: NGUYÊN VŨ

Bí thư Trần Lưu Quang nhận định chưa bao giờ TP.HCM có cơ chế thoáng và rộng mở như hiện nay. Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng vận hành tốt hơn; có sự tư duy, có cách làm mới và bước đầu xử lý công việc thuận lợi hơn. Đây là những tín hiệu để thành phố tự tin hướng tới tương lai.

Tuy nhiên, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế hiện nay đó là áp lực về mục tiêu tăng trưởng của thành phố và xử lý những vụ việc tồn tại là rất lớn. Bên cạnh đó, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp dù có những chuyển biến nhưng vẫn còn quá nhiều việc, nhiều khó khăn; chưa có sự hướng dẫn rõ ràng, chi tiết trong việc phân cấp, ủy quyền.

Chưa kể, khả năng thực thi nhiệm vụ của một một số cán bộ, công chức còn chưa đáp ứng yêu cầu; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa thật sự đồng bộ…

Chuẩn bị triển khai ngay khi Quốc hội thông qua luật Đô thị đặc biệt

Về phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu tiếp tục rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đầu tư, đất đai, quy hoạch, tài chính, ngân sách; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Ông Quang cũng lưu ý cần rà soát, cụ thể hóa các nhiệm vụ đã được giao thành danh mục công việc có tiến độ, sản phẩm đầu ra, cơ quan chủ trì và trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong những tháng tới, TP.HCM sẽ tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các dự án đang vướng mắc; ưu tiên các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố đạt mục tiêu "2 con số", chú trọng phát triển du lịch.

Toàn cảnh hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 7 ẢNH: NGUYÊN VŨ

Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh một nhiệm vụ hết sức quan trọng là tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án luật Đô thị đặc biệt bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính khả thi để kịp trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp dự kiến diễn ra vào tháng 8.2026. "Ngay từ bây giờ, phải chuẩn bị các khâu, các bước, hướng dẫn để triển khai ngay sau khi luật được Quốc hội thông qua", ông Quang lưu ý.

Đề cập công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu cần tổng rà soát lại các nội dung để tập trung thực hiện đạt hiệu quả trong thời gian tới. Trong đó, tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Sắp tới, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết sẽ rà soát để áp dụng rộng rãi bộ chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả công việc (KPI) trên toàn địa bàn, với tinh thần chung là công việc phải có sự định lượng cụ thể, hướng tới xây dựng một bộ máy công quyền năng động và minh bạch.